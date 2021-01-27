Язык тотального принуждения: пойдет ли Молдова по пути Украины?

21 января КС признал неконституционным закон о функционировании языков, принятый 16 декабря. Это был ответ на запрос правых депутатов Октавиана Цыку, Дину Плынгэу и Марии Чобану. Председатель КС Домника Маноле рассказала, чем руководствовались судьи.

Полицейские спасли министра от унионистов

Судья отметила, что анализ начался со ст. 13 Конституции в толковании постановления суда от 5 декабря 2013 года, согласно которому государственным языком РМ является румынский. Статья не содержит словосочетания «язык межнационального общения». Конституционный статус государственного языка подразумевает его функцию как языка общения между всеми гражданами независимо от их этнического происхождения.

Другой причиной, сказала Маноле, послужил тот факт, что для внедрения закона придется выделить средства. Но любое законодательное предложение, предполагающее увеличение бюджетных расходов, может быть принято только после его утверждения правительством и установления источника финансирования. Доводы и.о. министра юстиции Фадея Нагачевского, представлявшего правительство, были отклонены. Он указал, что денег на реализацию закона не требуется.

Все это время шли одновременно две акции протеста. Одна группа выступала за отмену закона, другая выкрикивала лозунги в поддержку русского языка. Полицейские образовали кордон между манифестантами и спасли от физической расправы со стороны унионистов вышедшего из здания Нагачевского.

Социалисты обещают вернуться к вопросу о статусе русского языка

Депутат Влад Батрынча выразил глубокое возмущение вердиктом. «Мы не позволим суду заменить парламент, не позволим группе граждан решать за депутатов, мы прибегнем к ряду мер и акций», - пообещал он. По словам Батрынчи, социалисты повторно зарегистрируют в парламенте отвергнутый проект.

Фадей Нагачевский оценил закон как шаг в защиту основных прав человека: «Цель - гарантирование права на доступ к информации, на официальное общение с государственными органами на том языке, который гражданин знаете лучше, на доступ к правосудию». Он обещал уведомить о произошедшем партнеров по развитию и дипмиссии.

Правые аплодируют

Лидер партии Pro Moldova Андриан Канду приветствовал решение КС как «положившее конец бесплодным языковым спорам». Он написал в сетях, что язык – «не инструмент политической борьбы» и подверг критике «политиков, которые все еще верят, что могут манипулировать гражданами, заставить их забыть о бедствиях в стране, поставить на баррикады для защиты языка и культуры».

Довольны и сторонники объединения с Румынией. Один из лидеров движения «Unirea» Валериу Мунтяну приветствовал решение КС.

ПКРМ: Еще один шаг к унире

Партия коммунистов считает решение КС «еще одним шагом к объединению Молдовы с Румынией». ЦК ПКРМ назвал вердикт «лишенным правовых и демографических оснований, нарушающим Европейскую Хартию региональных языков или языков меньшинств». «Решение носит антинародный характер, - говорится в заявлении. - Оно направлено как против молдаван, так и против русских, украинцев, гагаузов и всех граждан других национальностей». И еще это – «очередной антигосударственный переворот».

Цыку: В Молдове румыны составляют 80 процентов населения

Инициаторы обращения в КС довольны и не скрывают политической подоплеки происхоящего.

«Социалисты хотят собрать под эгидой русского языка все этнические меньшинства и противопоставить их румынскому большинству, - заявил депутат Октавиан Цыку на TVR Moldova. - Мы живем в государстве, в котором румыны составляют 80 процентов населения. Это дискриминация румын».

Депутат Платформы DA Дину Плынгэу считает, что закон нужен социалистам для получения политического капитала среди русскоязычных на случай досрочных парламентских выборов: «Русское этническое меньшинство третье по величине, с этой точки зрения нарушаются права других меньшинств, украинцев, гагаузов, - сказал он в ходе той же передачи. - ПСРМ пытается репозиционировать себя, обратившись к своему традиционному электорату, особенно в контексте того, что на политической арене появились партии, которые называют себя пророссийскими».

Средневековое мышление советника президента

По языковой проблеме высказались и в президентуре.

Советник Майи Санду по вопросам здравоохранения Алла Немеренко набросилась на представителей этнических меньшинств в стилистике 90-х: «Меня удивляет, какое неуважение к румынскому языку - языку коренного населения - проявляют некоторые из тех, кого моя страна приняла с теплом и прижала к груди, как своих детей - армяне, азербайджанцы, русские, белорусы. Что происходит с этими людьми? Почему они не хотят учить такой божественно красивый язык?».

Последовала реакция. «Как болгарину мне можно было бы и порадоваться, что советник Санду не упомянула моих соплеменников, а также гагаузов, украинцев, евреев и еще десятков семь разных национальностей», - иронизирует на своей странице в соцсети бывший депутат Александр Петков.

Кто скажет ромам, что они «пришельцы»?

«Если серьезно, услышать подобное от команды президента, безоговорочно поддерживаемого европейцами, это дикость! – пишет он. - Настойчиво рекомендую Санду сесть вместе со своей командой в те самые «два микроавтобуса» и съездить по селам и городам Чимишлийского, Леовского, Кантемирского, Хынчештского, Тараклийского, Чадыр-Лунгского, Комратского, Сорокского, Окницкого, Дрокиевского, Глодянского, Флорештского и всех остальных районов, где громко рассказать всем иноязычным, что они «некоренные».

И не забудьте поинтересоваться, почему в Буджакской степи молдаване - не являются мажоритарным этносом. Да, в Бельцах особенно это повторяйте на каждой улице. Под занавес в село Вулканешты Ниспоренского района не забудьте съездить и сказать живущим там ромам, что они «пришельцы»».

Молчание президента

Активист общественной организации «Dreptul la Dreptate - Право на справедливость» Павел Григорчук назвал высказывание Немеренко «шовинистическим и дискриминационным». Чем дольше хранит молчание президент - тем больше подозрений, что глава государства согласна с ксенофобскими тезисами, что вряд ли может понравится ее русскоязычным избирателям разных национальностей, уверен он.

«В политике нет места глупым людям, которых и спустя 30 лет после обретения независимости можно так легко разводить языковым вопросом, - пишет Григорчук. - Это не ошибка, не оплошность, это диагноз, который три десятилетия мешает вырваться Молдове из нищеты и кризиса… Если люди, не владеющие государственным языком, неполноценные, почему тогда в предвыборных заявлениях к избирателям обращались и на русском? Надо было только на «божественно красивом» языке…».

30 лет отсутствия хороших методик обучения госязыку

«Любой госслужащий, особенно работающий в правительстве, парламенте или президентуре, используя по отношению к русскоязычным выражения типа «мы приняли вас и пригрели на груди», вызывает эмоции, - высказалась журналистка Лилия Бураковски в ходе публичных дебатов в IPN. - Было бы хорошо, чтобы люди, находящиеся у власти, советники президента, занимались делами, за которые отвечают, и не подпитывали бы ссоры в языковой сфере».

Бураковски отметила, что в Молдове даже на школьном уровне нет хорошей программы обучения. И это правда. 30 лет ничем не подкрепленной болтовни – это 30 выпусков немолдавских школ, целые поколения, не знающие языка. Вот мнение учителя иностранного языка Галины Галаховой: «Нужно развития навыков аудирования - восприятие и понимание иностранной речи на слух. На курсах понятия об этом не имеют. Из «уважения» еще никто иностранный язык не выучил - нужна целевая установка. У нас русскоязычные плохо говорят на молдо-румынском языке, потому что нет хороших методик изучения этого языка, а предлагаемый имитативный метод у возрастных граждан дает результат нам известный».

Язык тотального принуждения?

Нет сомнения в том, что тема рассосется и забудется. Но осадок останется. С другой стороны, Молдова не пошла и не пойдет по пути Украины, где активисты-националисты устроили травлю русскоговорящих после вступления в силу 16 января «языкового закона».

Отныне сфера обслуживания обязана общаться с клиентами на украинском. Вот что пишет по этому поводу киевский журналист Иван Росада: «Чем отличается врач, говорящий на русском, от врача, говорящего на украинском? Он лечит как-то по-другому? Нет. Закон о языке ослабляет Украину как государство, способствует созданию новых внутренних конфликтов, этнической розни и ненависти. Украина - мультикультурная, мультинациональная и мультиязычная страна. Кто-то захочет сказать: если бы не Советский Союз, то мы бы.... Но история не терпит сослагательного наклонения. Поэтому давайте будем рассудительными. Русскоговорящее население – это 11 миллионов человек. И называть их «меньшинством» как минимум аморально».

Улавливаете сходство ситуаций?

Николай МЕНЮК