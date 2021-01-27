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Здоровье
Ушел из жизни Леонид Гаврилюк, профессор, врач
26.01.2021

Ушел из жизни Леонид Гаврилюк, профессор, врач, сообщает Министерство здоровья, труда и соцзащиты. Он преподавал в медицинском университете им. Н.Тестемицану в Кишиневе до 2003 года. Леониду Гаврилюку было 84 года.

Врача госпитализировали 22 января в больницу скорой помощи. Он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Леонид Гаврилюк внес огромный вклад в развитие молдавской медицины

Молдова уже потеряла из-за ковида 71 медработника.

Светлая память!

@Telegram KP


 
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