Ушел из жизни Леонид Гаврилюк, профессор, врач, сообщает Министерство здоровья, труда и соцзащиты. Он преподавал в медицинском университете им. Н.Тестемицану в Кишиневе до 2003 года. Леониду Гаврилюку было 84 года.

Врача госпитализировали 22 января в больницу скорой помощи. Он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Леонид Гаврилюк внес огромный вклад в развитие молдавской медицины

Молдова уже потеряла из-за ковида 71 медработника.

Светлая память!

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