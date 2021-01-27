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Член Высшего совета безопасности Молдовы Серджиу Гайбу рассказал про что было первое заседание
27.01.2021

Член Высшего совета безопасности Молдовы Серджиу Гайбу рассказал про что было первое заседание. Спойлер - ни про что:

"Ничего нового [Майей Санду] сказано не было. Это давние больные проблемы государства. Атмосфера [на заседании] фактически та же самая, что и при [выступлении Санду]. Каждый [присутствующий по должности] постарался объяснить моменты своей деятельности, определенные шаги, которые были сделаны. Но основные обсуждения будут, когда конкретные темы будут обсуждаться".

То есть главная цель заседания - 20-минутное выступление главнокомандующей президентуры. О, как много в этом от самолюбия Игоря Додона и Влада Филата. 

Главное насупить брови на камеры, а миллиард пусть возвращает кто-то другой.

Upd.  Серджиу Гайбу продолжает:

"Сложилось впечатление, что ВСБ должен замещать все остальные органы, все связи между органами. 30 лет про ВСБ не было слышно, а сейчас он вдруг стал ключом к решению проблем? Нет, это не так, это консультационный орган, ни одно решение ВСБ не является обязывающим, это надо понимать. Решения принимает только президент посредством декретов и те главы структур в своих подразделениях после обсуждения вопросов в целях каких-либо улучшений".

@Гений Карпат


 
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