Мысли вслух: Александр Муравский о новом составе парламента

Александр Муравский о новом составе парламента:

"На 80% это будут те же люди, что и сегодня сидят в парламенте, потому что ни социалисты, ни PAS не заменят свой список другими людьми. Во-первых, их не так уж много, а во-вторых, какой смысл менять, если там люди, которые работали, проявили уже свои качества, заслужили доверие.

Поэтому появятся в каждой фракции максимум по 4-5 новых лиц. То есть те люди, которые сегодня ругают друг друга и грызутся, они завтра, скорее всего, снова будут сидеть рядом... "Наша партия" является своего рода "темной лошадкой", поскольку все хорошо знают ее лидера Ренато Усатого, а его команду не очень.

Косвенно можно следить за комментариями его сторонников, и если ориентироваться на то, что они пишут, и предположить, что такие люди придут в парламент, то тогда то, что происходит в парламенте сегодня, нам может показаться потом цветочками

©"Механизм действия" с Еленой Левицкой-Пахомовой