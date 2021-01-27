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Общество
Минус одна незаконная остановка общественного транспорта в Кишиневе
27.01.2021

Примар Кишинева снова предупредил водителей маршруток.

– Водители маршрутных микроавтобусов, которые ранее брали пассажиров на кольцевой развязке в районе Северного автовокзала, выполнили решение примэрии. Они больше не останавливаются в этом месте, а осуществляют посадку или высадку пассажиров только на близлежащих остановках, как и другой вид общественного транспорта.

Эта "остановка" не была авторизована примэрией и является незаконной и опасной для пешеходов. Там никогда не было остановки общественного транспорта. Водители маршруток, которые нарушат распоряжение, будут оштрафованы, - написал в соцсетях примар Кишинева Ион Чебан.

Подготовил Михаил Генчу


 
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