Спрячь язык: В молдавских детсадах детей наказывают за русский язык, а родители просят выгнать такого ребенка

Отмена статуса русского языка сделала уязвимыми прежде всего детей - регулирующего закона нет, а значит все останется на усмотрение руководства детсада. Я хорошо помню массовое протестное движение румыноунионистов из ХДНП Юрия Рошки 2002-2003 годов, выступавшее против узаконивания статуса русского языка в парламенте. Инициатор проекта, парламентская фракция ПКРМ, пошла тогда на компромисс: вместо закона о русском языке приняла концепцию национальной политики и ряд документов ниже рангом, обеспечивавших межэтнический мир в стране. А Юрий Рошка взамен убрал свои палатки и перестал пикетировать парламент. Напряжение в обществе спало, волнения улеглись.

И вот история делает новый виток – на повестке дня вновь тот же вопрос о статусе русского языка. Нешуточные страсти кипят уже не на площади, а на просторах интернета, где один экс-депутат парламента, Валерий Плешка, советует другому экс-депутату, Ивану Греку, «не подливать дискуссиями бензин в уже полыхающий костер».

Не наши разборки?

Грек пишет: «Было, есть и сохранится у румыноунионистов всех рангов и мастей убеждение, что, исключая русский язык из сферы общения, они добьются очищения Пруто-Днестровья от полиэтнического разнообразия народа Молдовы. Этим занимался Ион Антонеску в 1941-1943 годах. До поражения немецких и румынских войск под Сталинградом».

На что оппонент ему отвечает: «Ув. коллега по цеху! Зачем мы, люди умудрённые жизненным опытом, идeм на поводу у провокаторов и унионистов? Первые, то есть социалисты, целых четыре года не беспокоились о состоянии дел с русским языком и только в это сложное время пошли на провокацию, изменили закон. В свою очередь, в атаку пошли унионисты. Пусть они и разбираются, не наши с вами это разборки!».

Кто может гарантировать, что ситуация не изменится к худшему?

Но в обществе уже нет покоя. Задеты все сферы жизни. Под каток русофобии попали семьи, дети. В пьяном угаре прямо на свадьбе на днях застрелен в Москве жених-молдаванин и его брат, и вот уже под статьей на сайте комментарий: «Вот он, всем навязанный русский мир!». А в группе «Юридические консультации для всех» на Facebook заявка на проблему прорвало молчавших доселе родителей русскоговорящих детей, посещающих молдавские группы столичных детсадов. Принимая решение по поводу закона о функционировании языков, судьи КС создали в стране вопиющую ситуацию, способствующую нарушению прав граждан. И люди вынуждены искать способ защиты своих прав от прошедшегося по ним государственного катка.

Пользователь Yugin Klein обращается к одногруппникам-юристам с вопросом: «Какие нормативные акты регулируют язык общения в детском саду? Только без политических заявлений!».

И рассказывает о случае «типичной бытовухи»: «Воспитатель второй раз наказывает ребенка постановкой в угол «за русский язык». Садик румынский. Мы осознано делали этот шаг, чтобы ребёнку было легче в будущем. Раньше воспитатели вели себя корректно. Косвенно имеем подтверждение от других детей, что нашего карапуза ставят в угол и, в принципе, наш ребенок подтверждает, что его ставят в угол за непослушание. Но раньше ребенок сам говорил за что, и вопрос языка никогда не указывал как причину. Планируем грамотное составление петиций в нужные инстанции. Спасибо».

Поражает массовость откликов на этот пост других родителей, оказавшихся в подобной ситуации. Кто им поможет?

Вот лишь некоторые реплики.

«У них - крыша»

Ольга Осипова: «Поменяйте группу, сад, страну. У них такая «крыша», что никто пальцем не пошевелит. У нас детей в туалете закрывали и били. Как наказывают, я узнала через игру с сыном. Родители подняли кипиш. Первые десять детей, которые заговорили, утверждали: все было по тому же сценарию. Должны были провести психологическое расследование, но психолог заявил, что не намерен кататься зимой по городу. Знакомый из комиссариата полиции сообщил, что это в детсадах в порядке вещей и что им не разрешают туда соваться. В результате мне срочно пришлось ребенка перевести в русский сад: сын стал заикаться, и психолог посоветовал лет хотя бы на пять исключить румынский язык из общения полностью, хотя мы мд-семья. От того, что вы начнёте разбираться, ребенку там лучше не будет, поверьте, вам будут мстить. Не мучайте ребенка и не трепите себе нервы».

Камень-ножницы-бумага

Наталия Мельник: «Отдала шестилетнего сына в молдавский сад, чтоб лексики набрался. В группе был еще один малыш из русской семьи, с моим сыном они общались на русском. К ним присоединились другие ребята. Воспитатель называла их «бандой» и постоянно наказывала, не разрешая играть с машинками. На мой вопрос, а во что тогда вы играли, ребенок отвечал: «В «камень-ножницы-бумага». В результате месяца через три перевела его обратно в русский сад».

Екатерина Алейник: «Я тоже отдала ребёнка в румынский сад, хотела, чтобы знал язык. Думала, привыкнет, но наш опыт оказался печальным. Походил он туда буквально три недели, это был ужас, крики, ор, плач, истерики. Не могла понять, в чем дело. И вот однажды подошла ко мне воспитатель и сказала: «Вам нужно найти русский сад, он ничего не понимает».

Ну, мы подумали и решили, что ребенок побудет некоторое время дома, чуть подрастет - вернемся обратно. Вернулись в ту же группу. Все повторилось. Говорила с заведующей, та обещала разобраться, но лучше не стало. Мы просто перевели ребенка в русский сад. Сын был счастлив, ходил с удовольствием, никаких замечаний.

И вот теперь школа, с первого класса румынский язык. Сын его не хочет учить ни в какую. Английский ему нравится, все схватывает на лету. Я даже не знаю, как быть, ведь понимаем, что румынский язык ему нужен, и в будущем ему будет легче... Вот такой опыт у нас. Думаю, вам лучше поговорить с заведующей, и если изменений не будет, просто перевести ребенка».

Орать на трехлетку?

Инна: «Отдаешь ребенка в румынский сад, чтобы знал язык, а там его гнобят. И ты вынужден его оттуда забрать. Проходили и мы эту песню! Кто там советовал - «на лапу» и «подарки»? Так давали - не помогло! Орать на ребенка, которому три года, "nuraje", выше моего понимания!».

Ася Ясная: «Сестра отдала дочь в молдавский сад, ребёнок походил две недели, а потом ей выдали документы с направлением в другой сад. Молдоговорящие родители были против русского ребёнка, мол, их дети приходят домой и говорят по-русски».

Константин Глушков: «Как только в группе появится ещё один русскоговорящий ребенок, вся группа заговорит на русском. Проверено несколькими поколениями детей».

Может, систему образования изменить?

Анастасия Лепадату: «В дошкольном воспитании многое зависит от воспитателя. Нам повезло: за два года дочь выучила немного слов, очень хорошо понимает воспитателя, но разговаривает мало». «В вашем случае лучше сразу обсудить проблему с воспитателями», - советует она автору поста.

Подготовка воспитателей к приему русскоязычных детей в молдавский сад действительно необходима. Но есть ли она? А если есть - почему система воспитания детей в молдавских детсадах дает сбой? Плохие программы?

А может, необходимо саму систему образования детей в дошкольных учреждениях изменить, как советует Елена Серафимчук, и начать обучение языку с русских детских садов? Моя внучка учится в американской школе, где занимаются дети из 12 стран. Все флаги этих стран можно увидеть над школьной доской. Единственный в ее классе чернокожий мальчик на фотографиях всегда на переднем плане. Это не обсуждается. И еще внучка учит меня: «Бабушка, не говори слово «негр», у тебя будут неприятности. У них там это называется толерантностью. В нашей же стране ребенка вместо того, чтобы с ним работать, просто извлекают из среды.

«Нужна программа изучения молдавского языка детьми не в молдавском садике - в своих русских группах, причем, по школьному принципу, чтобы было и домашнее задание», - предлагает выход Анастасия Лепадату. - Это будет полезно и для самообразования родителей. Конечно, без оценки знаний. И нужно убеждать родителей в необходимости помогать ребенку. Тогда сообща мы преодолеем эту проблему. Нельзя бросать детей на произвол судьбы, они не справятся. Не зависать в соцсети по вечерам и жаловаться потом на неуспехи детей - а мыть посуду и общаться с ними на этом языке, ходить с ними в магазин и опять общаться, готовить и убирать тоже вместе. И тогда будет результат!».

Это последствия, причина - в другом

Комментируя ситуацию, создавшуюся после решения Конституционного суда об отмене закона о русском языке, который якобы претендует на «привилегированное» положение в стране, участник дискуссии Валентин Киорсак утверждает: «Это все последствия, а причина в другом. В политике государства, его подходе к месту и роли русского языка в стране. Отсюда постепенное скатывание властей на позиции ксенофобии, вытеснения «чужих» языков, и, в первую очередь, русского из сферы межнационального и межэтнического общения, замены их на румынский... И никому в голову не приходит то, что русский язык приобрёл такой статус потому, что его понимали и на нем говорили практически все жители республики. Странно было бы, если бы такой статус имели бы украинский и гагаузский».

Я понимаю, почему одиозные молдавские издания, такие, как «Timpul», на этой неделе вместо обсуждения решения КС поголовно вышли с перепечатками статей из румынских изданий об отравлении Навального и об имуществе Путина. Своих аргументов мало.

Румыния – мононация, ей нас, многонациональных, не понять. Но неужто не стыдно перед детьми и их родителями нашей молдавской власти? Неужто она, власть, не понимает, что от правительства, от политики в сфере образования зависит будущее трудового рынка страны?

Цель - не допустить объединения людей на почве общих социальных проблем

«Ситуация очень напоминает то, что происходило в 90-х: тот же экономический кризис, та же необходимость столкнуть людей лбами, разыгрывая национальную карту, цель - не допустить объединения людей на почве общих социальных проблем, - утверждает участник дискуссии об языке Юрий Савельев. - В мире явно пахнет закручиванием гаек и фашизмом, и Молдова - не исключение. С другой стороны, мы видим, что первый натиск на русский язык начала 90-х был отбит, но после 2009-го пошла новая волна, и теперь сфера применения русского языка сужается. Майя Санду тоже внесла свой вклад!

Кое-кто пишет, что не надо трогать эту тему, но мы видим, что Молдову усиленно толкают на путь, которым шли прибалты. Кто может гарантировать, что ситуация у нас не изменится в худшую сторону? Тем более, что власть, по факту румынская марионетка, сделает все, что прикажут хозяева. А те прекрасно осознают объединяющую роль русского языка, объективно выступающего препятствием на пути унири. Поэтому не следует ждать милостей от этих господ и их прихлебателей. Но и молчать, и делать вид, что все хорошо, как призывают некоторые, тоже недопустимо».

Мария БУИНЧУК