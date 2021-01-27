США как поддержали выдворение сбежавшего из Молдовы олигарха, также его могут вернуть обратно

Бывший лидер ДПМ умело ловил актуальные геополитические тренды, встраивая нашу страну в той или иной степени в глобальное российско-американское противостояние. В Государственный департамент США возвращаются многие знаковые для постсоветского пространства фигуры — например, Виктория Нуланд, в свое время «благословившая» правление Плахотнюка в Молдове.

На прошлой неделе в американской столице состоялась инаугурация нового президента США Джозефа Байдена, положившая конец крайне напряженной избирательной гонке. Вопреки опасениям (а скорее, благодаря беспрецедентным мерам безопасности) никаких эксцессов наподобие недавнего захвата здания Капитолия не произошло, а Дональд Трамп все же «сдал» Белый дом своему оппоненту.

Теперь Байден может полноценно заняться государственными делами, тем более что перед США сейчас стоит множество вызовов, как на внутреннем, так и на внешнем периметре. При этом для руководства стран восточноевропейского региона одним из важнейших моментов, безусловно, является политика избранного президента в отношении России. Прежде новые американские лидеры хотя бы декларировали стремление строить отношения с Москвой с чистого листа или даже символически объявляли о перезагрузке межгосударственного диалога.

Однако начало президентского срока Байдена приходится на период острой фазы противостояния, которое и не думает сбавлять обороты. На этом фоне ни о каких попытках к примирению, по-видимому, не идет и речи. Напротив: заявления Байдена о России как о «главной угрозе для США», публикации Washington Post (о том, что Байден не намерен устраивать «перезапуск» отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее «агрессивные действия») не оставляют сомнений в намерении новой администрации и далее накручивать спираль противостояния.

Более того, представитель Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что американский лидер дал распоряжение разведслужбам собрать информацию о предполагаемых враждебных действиях РФ: «Президент попросил наши разведслужбы подготовить оценку по поводу хакерской атаки на Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, применения химоружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также по поводу данных о выплате денег за нападения на военных США в Афганистане». Все эти обвинения, как ни трудно догадаться, станут основой для дальнейших пакетов американских санкций против России уже в этом году.

Следует отметить, что усиление накала противостояния на текущем этапе поддерживается подавляющим большинством американского истеблишмента (что можно было отчетливо наблюдать и во время президентства Дональда Трампа). Кроме того, у Байдена будет не только много идейных и искренних сторонников в отношении российско-американской конфронтации, но и большие политические возможности: его Демократическая партия впервые с 2010 года получила большинство в обеих палатах Конгресса.

В этом плане внимание экспертного сообщества приковывают кадровые назначения нового президента. Приход в Белый Дом Джозефа Байдена многие уже называются «демократической реакцией». В первую очередь это связано с массовым возвращением на ключевые посты чиновников времен президентства Барака Обамы.

К примеру, на должность Государственного секретаря был назначен Энтони Блинкен, который был вторым человеком в Госдепе в 2015-2017 гг. А его заместителем по политическим вопросам стала небезызвестная в наших краях Виктория Нуланд, бывшая помощница Госсекретаря США по делам Европы и Евразии (в 2013-2017 гг.). Наиболее запоминающимся эпизодом ее карьеры стало личное участие в событиях на Майдане — а именно раздача печенья протестующим.

Данный эпизод был широко разрекламирован российской пропагандой в качестве символа американского следа в драматических событиях в Киеве начала 2014 года. Впрочем, не совсем безосновательно: в дальнейшем Нуланд действительно неоднократно «вручную» модерировала украинские политические процессы вплоть до утверждения конкретных кадровых назначений.

Большую роль она сыграла и в истории Молдовы. Как раз с ее именем связано оформление тотального контроля над нашей республикой одиозного олигарха Влада Плахотнюка. В период массовых протестов 2015-2016 годов именно помощник Госсекретаря США выразила поддержку шагам Плахотнюка по формированию парламентского большинства и правительства под эгидой Демократической партии, а также намерение оказать соответствующую политическую и финансовую помощь.

Чуть позже Нуланд на встрече с Плахотнюком позитивно оценила действия Кишинева, произнеся ставшую знаменитой фразу «продолжайте в этом же духе, и мы вас поддержим» (что было особенно важно с учетом явного недовольства Молдовой Европейского союза). Кроме того, она «благословила» ночное правительство Павла Филипа, фактически утвердив «ярлык на княжение» Плахотнюка в стране.

Поддержка Влада Плахотнюка со стороны Виктории Нуланд и правящей в США Демократической партии обеспечивалась немалыми финансовыми средствами, которые кукловод тратил на лоббирование своих интересов в Вашингтоне. Вместе с тем ситуация с Плахотнюком стала ярким проявлением классического американского подхода во внешней политике «он может быть и сукин сын, но это наш сукин сын». Лидер ДПМ умело ловил актуальные геополитические тренды, встраивая Молдову в той или иной степени в глобальное российско-американское противостояние.

Непосредственно в период его полновластного правления Кишинев предпринимает целый ряд враждебных шагов в отношении Российской Федерации. Усиливается всестороннее давление на российский воинский контингент в регионе вплоть до проталкивания соответствующей резолюции в ООН, отменяется вещание российских информационно-аналитических программ, ликвидируется статус русского как языка межнационального общения. Происходят регулярные депортации российских чиновников, экспертов, деятелей культуры и т.д.

Таким образом, стагнация в проведении евроинтеграционных преобразований компенсировалась хозяином Молдовы неукоснительным исполнением вассальных обязанностей во внешней политике. Такое положение дел категорически не нравилось ЕС (провал реформ и грубые политические ходы, вроде непризнания выборов мэра Кишинева в 2018 года, в конце концов, привели к полной заморозке европейской помощи), но вполне устраивало куда более прагматичный Вашингтон. А отношение той же Нуланд к роли Европейского союза в восточноевропейских делах хорошо известно.

Ее нынешнее возвращение в Госдепартамент вполне вписывается в планы по дальнейшему повышению ставок в борьбе с Москвой. Нуланд — горячая сторонница усиления противодействия планам Кремля и ужесточения санкционной политики. Еще будучи в отставке, она рекомендовала Вашингтону вспомнить методы Холодной войны во взаимоотношениях с Россией.

На этом фоне неудивительными выглядят инсайды о намерении Белого дома повысить внимание к постсоветскому пространству, особенно к Украине Молдове и Грузии. По всей видимости, этим странам будет вновь отведена важная роль в выстраивании пояса недружественных России государств, который будет вынуждать Кремль бросать дополнительные силы на этом направлении и, как следствие, дополнительно истощать его ресурсы.

Это означает, что Молдова рискует вновь стать ареной активного геополитического противостояния. Не то, чтобы она совсем потеряла этот статус в последние годы — но после бегства Плахотнюка Кишинев худо-бедно пытался играть во взвешенную внешнюю политику, отказавшись от откровенно недружественных шагов и риторики по отношению к партнерам как на Западе так и на Востоке.

В современных реалиях такой подход вряд ли удовлетворит новую американскую администрацию, которая напротив потребует от Молдовы куда более сильных проявлений лояльности и участия в глобальной схватке с Россией. В первую очередь — путем давления на мятежное Приднестровье и расквартированные там российские войска. Также возможно Вашингтон санкционирует зачистку молдавского политического поля от всех мало-мальски пророссийских сил.

Правда, все это будет трудно реализовать в условиях текущего молдавского политического бардака, где разные государственные институты и партии больше заняты ожесточенной борьбой между собой. США наверняка захотят навести порядок в республике так, чтобы обеспечить стабильность, монолитность и предсказуемость молдавской власти. А это значит, что нужна сильная политическая фигура, способная держать страну «в едином кулаке» (и с которой будет удобно вести диалог), как это делал Влад Плахотнюк. Возможно, ею станет как раз сам кукловод.

Владимир РОТАРЬ