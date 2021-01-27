День памяти жертв Холокоста: кишиневское гетто

Точное число жертв не известны до сих пор. В этот день, 27 января, весь мир чтит память жертв Холокоста – геноцида евреев и ромов устроенного фашистской Германией.

25 июля 1941 года по приказу военного коменданта Бессарабии Константина Войкулеску для ликвидации «нежелательных» жителей в Кишиневе было создано еврейское гетто. В действительности оно возникло по инициативе руководства айнзатцкоманды-11а, входившей в состав айнзатцгруппы «D». Особенностью управления этим гетто было то, что оно находилось в двойном подчинении – румынской и немецкой комендатур.

В первый день после переселения евреев несколько часов держали на площади, не разрешая оправиться, без еды и воды в палящий зной. Вечером оккупанты имитировали расстрел, продолжая издевательства над людьми.

На первом выступлении перед узниками военный комендант полковник Тудосе сказал: «Жиды, с сегодняшнего дня вы рабы великой Румынии. Кто не будет выполнять приказы, будет расстрелян…»

В газете «Basarabia» за 6 августа 1941 года вышла следующая статья:

«Устройство гетто для кишинёвских жидов. Наша румынская Бессарабия, сохраняя ещё ужасные следы войны национального освобождения, возвращается в русло упорядоченной жизни, такой, какой она была до 28 июня 1940 года. Жиды, уничтожив всё на своём пути, поджигая церкви и учреждения, убежали вместе с красной армией к Москве, к Уралу, к Сибири и дальше. Будучи настроены против цивилизации и небес, против христианства, эти осквернители икон, наконец, сняли свои маски, показав свои настоящие чувства и “любовь” к мирному и терпеливому румынскому народу.

Они хотели поставить нас на колени, сделать нас своими слугами. Но настал их час. За совершённые деяния пришло и время расплаты! Господин генерал Войкулеску, губернатор Бессарабии, день и ночь следит за нормальным течением начавшейся новой жизни. Гражданские и военные власти для оставшихся жидов отвели специальный район Кишинёва. Никто из них не имеет права покидать это гетто, кроме как с позволения соответствующего командования и кроме как для покупки продуктов.

До окончательного решения жидовского вопроса в освобождённой Бессарабии эта мера представляется наиболее подходящей и для всех тех румынских территорий, которые пострадали от действий пейсатых, не имеющих родины. Потому что кишинёвские жиды остались тут, преследуя криминальные цели, чтобы, как и прежде, подрывать основы нашего национального государства».

До сих пор нет точной цифры пострадавших в этом геноциде...В разных исторических источниках упоминается от 9 до 13 тысяч убитых или без вести пропавших. В кишиневское гетто были собраны также и евреи из окружающих местечек. Гетто находилось в нижней части города, его деревянное ограждение по периметру составляло 4 километра.

Начиная с 8 октября и до конца октября 1941 года оккупантами (после ликвидации части узников) была осуществлена их депортация. Она проводилась в несколько этапов. Сначала людей гнали в основном пешком – на 2500 человек было выделено 100 повод. Лишь последние партии отправлялись на подводах. Отчаянные попытки еврейской общины Румынии предотвратить депортацию успехом не увенчались.

Под контролем румынских оккупационных властей оказалось около 25% всех гетто на территории СССР. Процесс создания и практически полной ликвидации гетто первым был завершен на территории Молдовы. Накануне войны здесь проживало от 230 до 300 тысяч евреев, включая около 50 тысяч беженцев из Румынии. Не менее 30 – 40 тысяч (по другим данным, 75 – 80 тысяч) покинули территорию МССР, пытаясь эвакуироваться вглубь СССР (многие из них смогли добраться лишь Одессы).

Во время немецко-румынской оккупации, с 26 июля 1941 года до 26 августа 1944 года около 300 тысяч евреев и около 50 тысяч цыган умерли от голода, болезней, холода и от рук румынских палачей.

Подготовил Михаил Генчу