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Общество
В Молдову пришла настоящая зима
27.01.2021

Все вокруг окрасилось в белый цвет.

Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями долгожданного снега. В Молдову, наконец, пришла настоящая зима.

В некоторых населенных пунктах страны толщина снежного покрова достигает 10 см. Наиболее обильные осадки наблюдаются на севере Молдовы и в Новых Аненах. Снег выпал в Каушанском районе, Кагульском и многих других.

В Кишиневе тоже достаточно приятная картинка, но пока без сугробов. Ожидается, что снегопад будет идти на протяжении всего дня и продолжится 28 января.

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