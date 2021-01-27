В Молдову пришла настоящая зима

Все вокруг окрасилось в белый цвет.

Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями долгожданного снега. В Молдову, наконец, пришла настоящая зима.

В некоторых населенных пунктах страны толщина снежного покрова достигает 10 см. Наиболее обильные осадки наблюдаются на севере Молдовы и в Новых Аненах. Снег выпал в Каушанском районе, Кагульском и многих других.

В Кишиневе тоже достаточно приятная картинка, но пока без сугробов. Ожидается, что снегопад будет идти на протяжении всего дня и продолжится 28 января.