Маски сняты: «Наша партия» выступила против России, Путина и русского языка в Молдове

Несколько дней назад в Париже состоялась акция в поддержку российского блогера Алексея Навального. Мероприятие собрало не более 200 человек, в числе которых оказались случайные прохожие, журналисты и представители жандармерии.

Протестующие использовали самую разную символику: кроме привычных флагов Украины и красно-белого полотнища белорусских националистов на митинге также была замечена символика «Сирийской свободной армии» (ССА) - незаконного вооруженного формирования, созданного спецслужбами США совместно с заокеанскими частными военными компаниями для борьбы с президентом арабской республики Башаром Асадом. В настоящее время члены этого объединения заняты лишь контролем границы с Иорданией и обеспечением незаконной добычи нефти американскими предпринимателями на оккупированных территориях САР.

Однако возникает логичный вопрос: при чем здесь Молдова и тем более «Наша партия»? На первый взгляд протест в Париже, блогер Навальный и особенно ССА очень далеки от нашей внутренней политики. Тем не менее, благодаря своей странной политике американские спецслужбы умудрились связать румынских националистов и примкнувшим к ним «нашистов» с протестующими в Париже арабами, которые с флагом сирийских боевиков вышли поддержать, возможно, неизвестного им Алексея Навального.

Итак, даже беглый просмотр страниц в социальных сетях большинства политиков, придерживающих прозападных взглядов, наглядно демонстрирует то, как независимо от региона проживания и целевой аудитории их подписчиков они активно дублируют на своих аккаунтах одинаковые видео и комментарии антироссийского характера. Последнее же время в центре их внимания, естественно, были события, связанные с Алексеем Навальным.

В числе таких блогеров оказался и мало кому известный муниципальный советник Станислав Белоусов из «Нашей партии». На своей странице все последние дни он активно восхищался митингующими, вышедшими на улицы в поддержку Навального, возмущался действиями ФСБ и поливал грязью Россию и президента Путина в лучших традициях украинских троллей.

Естественно, большинство подписчиков Белоусова были крайне удивлены повышенным интересом политика к событиям, связанным с внутренними проблемами другого государства. Ведь, если следовать логике, муниципальный советник молдавского города Бельцы должен, прежде всего, освещать вопросы, связанные с проблемами его населенного пункта, ну в крайнем случае Молдовы.

Здесь же отметим тот факт, что член «Нашей Партии» в своем сообщении от 12 января на Facebook, используя всем хорошо известные тезисы, полез в критику и российской миротворческой миссии на Днестре, обвинив Москву в разжигании войны в регионе. Кстати, в этом же комментарии он решил продемонстрировать и свои знания международной повестки, рассказ подписчикам про «ужасную Россию, которая разожгла войну в Карабахе»…

Что ж, по всей видимости, спецслужбы известной страны действительно слишком сильно были заняты штурмом Капитолия и другими внутренними проблемами, что разослали среди всех подконтрольных активистов одну и туже методичку, независимо от района их проживания.

Вернемся вновь к персоне господина Белоусова, который в республиканских СМИ прославился совершенно иными своими действиями – действительно, кому интересно читать диванную аналитику малоизвестного муниципального советника?! Итак, в Бельцах после публичных слушаний, в ходе которых советники и депутаты-унионисты устроили скандал на языковой почве, в их поддержку неожиданно выступил консилиер от «Нашей Партии» Станислав Белоусов, который заявил, что он поддерживает националистов, считая, что румынский является единственным государственным языком и, по всей видимости, использование на слушаниях русского недопустимо… По логике «нашиста» не существует и такого понятия, как молдавский язык, а, возможно, и молдавская культура.

Интересно, что заявление политика полностью противоречит позиции лидера его формирования Ренато Усатого, который за день до описываемого конфликта, попытался успокоить своих русскоязычных избирателей, говоря: «В примэрии и в других государственных учреждениях Бельц всегда существовало, и я уверен, будет существовать и дальше, реальное двуязычие. Никто никого не дискриминирует по языковому признаку». Так написал Усатый в Facebook.

Вот и получается, что действия русского по национальности, молдаванина по гражданству, члена «Нашей партии» Станислава Белоусова уж очень схожи с решением двух выходцев из Ближнего Востока выйти в поддержку неизвестного им блогера с флагом «Сирийской свободной армии» - объединения, под знаменами которого уничтожалась их родная арабская республика. Ведь как эти сирийцы держат символы вражеской для их родины организации, так и консильер активно агитирует не только против самого близкого для его страны государства – России, но и самостоятельно делает все, для того, чтобы исчезло такие понятия, как молдавский язык, молдавская культура, а русскоязычное население Молдовы не могло использовать свой родной язык.

Интересно, что на митинге в Париже мы нашли и другой молдавский след: среди протестующих оказался некий уроженец города Оргеева Илья Малетич, который с июня 2020 года работает во французской столице после окончания педагогического института на берегах Днестра. Интересно, что двигало этим молодым человеком, вставшим рядом с украинскими и белорусскими националистами под их знамена и флаг ССА?! Надеемся, что он заработал на этой акции достаточно денег, чтобы поддержать свою семью, оставшуюся в Молдове.

Александр МЕДВЕДЕВ