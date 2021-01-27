Санду: Служба госохраны нуждается в реформировании

Президент Майя Санду считает, что в Службе государственной охраны (SPPS) есть нарушения, и она нуждается в реформировании. Как передает "ИНФОТАГ", об этом она написала в социальных сетях, после того как в среду приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику работников структуры.

"Мы знаем, что, к сожалению, служба использовалась в узких, а не в национальных интересах. Я знаю, что многие сотрудники SPPS недовольны тем фактом, что людей продвигали по службе без заслуг, на основании политических указаний. Есть вещи, которым нет места в структуре, которая должна не только обеспечивать защиту государственных лиц и учреждений, но и вселять чувство безопасности во всех наших граждан", - отметила президент

Она подчеркнула, что ей известно о серии служебных расследований, проводимых в структуре в связи с некоторыми злоупотреблениями.

"Надеюсь, что эти расследования буду доведены до конца, и SPPS станет учреждением, которой достойно выполняет свою миссию, а сотрудники Службы будут гордиться своей профессией. Знаю, что в SPPS много ответственных, смелых и честных людей. Вы найдете во мне поддержку. И я, и мои коллеги поддержим реформу учреждения, чтобы только достойные продвигались по службе и никто не заставлял их действовать против закона", - отметила Санду.

Как уже сообщало агентство "ИНФОТАГ", в конце прошлого года парламентское большинство ПСРМ и партии "Шор" приняли закон о переводе Службы госохраны из под подчинения президента в подчинение парламента. Однако закон сразу же был оспорен депутатами PAS, которые также добились приостановления действия закона до его рассмотрения по существу в Конституционном суде.