Ренато Усатый считает, что Майя Санду должна выдвинуть неприемлемого для социалистов кандидата на пост премьера

Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый считает, что президент Майя Санду должна выдвинуть неприемлемого для Партии социалистов кандидата на пост премьер-министра, чтобы спровоцировать досрочные выборы. Как передает «ИНФОТАГ», об этом он заявил накануне на телеканале N4.

«Насколько мне известно, Майя Санду собирается в ближайшее время выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. Кандидат представит кандидата на должность премьер-министра с программой, с принципами и ценностями. Это ловушка. Майя Санду совершит роковую ошибку, если выдвинет хорошего кандидата на пост премьер-министра. В этом случае Додон и Шор проголосуют за правительство, чтобы возложить всю ответственность за катастрофическую ситуацию в стране на президента», - считает Усатый.

Он подчеркнул, что ПСРПМ и партию «Шор» нужно вынудить, чтобы они не голосовали за правительство. Лидер «Нашей партии» сказал, что готов взять на себя роль такого неприемлемого кандидата или же найти другого человека. В то же время, он признал, что этот вопрос не обсуждал с Майей Санду, с которой в нынешнем году еще не общался.

«Она села играть в карты с шулерами, а у шулеров нет шансов выиграть. Разве что только, если есть под столом есть молоток или кувалда, чтобы вовремя перебить им пальцы. Иначе социалисты и «За Молдову» утвердят любое правительство, так как они поставили цель, что досрочные парламентские выборы должны состояться не раньше октября 2021 года», - заявил Усатый.