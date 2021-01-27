Гордиенко представит Молдову на Евровидении

Справедливое решение. В конкурсе «Eurovision-2021» Молдову представит певица Наталья Гордиенко. Соответствующее решение было принято членами Организационного комитета национального этапа «Eurovision Song Contest».

- Учитывая то, что в 2020 году конкурс «Eurovision Song Contest» не состоялся в Роттердаме из-за форс-мажорных обстоятельств, было принято решение доверить Наталье Гордиенко представлять нашу страну в этом году, - заявил председатель национального комитета по организации песенного конкурса Виталие Кожокару.

Гордиенко надо подготовить новую конкурсную песню и представить сценическую концепцию до восьмого марта 2021-го года, сообщает TRM.

Грядущее Евровидение будет принимать все тот же Роттердам, поскольку представитель Нидерландов Дункан Лоуренс стал победителем конкурса в 2019-м году, а конкурс образца 2020-го года пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Автор: Михаил Генчу