Чебан: мы солидарны с еврейской общиной и никогда не забудем погромы

Генеральный примар принял участие в специальном мероприятии.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан опубликовал пост, связанный с Международным днем памяти жертв Холокоста. Сегодня, 27 января, Чебан принял участие в специальном мероприятии в молдавской столице, посвященном Холокосту.

- В этот день мы чтим память жертв Холокоста. Шесть миллионов евреев были истреблены в концентрационных лагерях во время Второй мировой войны. Эти ужасные для человечества события не должны повториться. Такие действия не могут быть оправданы властями ни в какой форме, независимо от кризисных ситуаций и политических обстоятельств. Наше общество должно быть толерантным и должно уметь жить в гармоничной среде.

Наш долг - сохранить память об этих жутких поступках, а также пресекать насилие и дискриминацию в любой форме. Мы выражаем солидарность с еврейской общиной и общиной ромов. Мы никогда не забудем погромы начала XX века, - написал Чебан в социальной сети Facebook.

Ранее мы опубликовали материал, повествующий о страшных событиях тех лет, связанных с кишиневским гетто.

Михаил Генчу