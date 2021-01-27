Односталко: Санду говорит о коррупции, но не видит коррупцию у себя под боком

Речь пойдет об Алле Немеренко. Депутат от ПСРМ Владимир Односталко высказался в адрес Аллы Немеренко. Как известно, сейчас Немеренко является одной из советниц действующего президента Молдовы Майи Санду.

Напомним, Немеренко является обладателем диплома магистратуры, занятия которой не посещала. Она получила диплом незаконно, что уже подтвердили в Министерстве образования.

- Долгое время ничего писал об этом медицинском деятеле, если так можно сказать, потому как считаю, что нужно дать время проявить себя на новой позиции. Она себя проявила. Несколько моментов:

1. Насколько можно считать компетенции советника достоверными, если она сознательно «получила» диплом, зная, что он является фальшивкой. Это коррупция. Это пятно на Государственный Медицинский Университет. Вопрос серьезный, нужно разбираться.

2. Команда Майи Санду (такая, какая есть...) промовирует европейские принципы и ценности. В европейской практике такая ситуация это национальный скандал и личный позор с широкими разбирательствами.

3. В европейской практике после обвинений чиновники уходят в отставку, а в случае с советником первого лица государства - отставка. Госпожа Немеренко публично признала фальшивость диплома. Какой пример чиновник высокого уровня подает студентам медуниверситета?? Позор.

4. Президент Майя Санду молча согласилась с такой ситуацией. Значит, Санду поощряет подобные вещи. Вопросы уже к президенту. Позорит институт президента, - написал депутат в социальной сети Facebook.

По словам Односталко, Санду говорит о коррупции, но не видит коррупцию прямо у себя под боком. Депутат уверен, что только публичная отставка Немеренко хоть как-то спасет Санду. Самой же Немеренко уже ничего не поможет.

Автор: Михаил Генчу