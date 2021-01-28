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Санду выдвинула кандидатуру на должность премьера
27.01.2021

И это - также женщина. Майя Санду все-таки выдвинула кандидатуру на должность премьер-министра, это - Наталья Гаврилица. Она была министром финансов в правительстве Санду образца 2019-го года.

- Я доверяю этому человеку, это честный и ответственный профессионал. Я поставила ей задачу создать правительственную команду и разработать программу, нацеленную на экономическое развитие, - заявила Санду, слова которой приводит телеканал ProTV.

Автор: Михаил Генчу


 
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