Санду выдвинула кандидатуру на должность премьера

И это - также женщина. Майя Санду все-таки выдвинула кандидатуру на должность премьер-министра, это - Наталья Гаврилица. Она была министром финансов в правительстве Санду образца 2019-го года.

- Я доверяю этому человеку, это честный и ответственный профессионал. Я поставила ей задачу создать правительственную команду и разработать программу, нацеленную на экономическое развитие, - заявила Санду, слова которой приводит телеканал ProTV.

Автор: Михаил Генчу