28 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Если припаркованные автомобили будут мешать убирать снег, их будут эвакуировать
28.01.2021

Паркуйте автомобиль корректно. Борьба с припаркованными некорректно автомобилями продолжается - полиция напомнила автовладельцам о необходимости правильно парковать машины. В противном случае, если они будут мешать снегоуборочной технике, их будут принудительно убирать эвакуаторами.

Для того, чтобы не мешать уборке снега, следует соблюдать простые правила, как не парковать автомобили на проезжей части или прямо на оживленных дорогах, как порой можно увидеть даже в самом центре Кишинева.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
35
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.