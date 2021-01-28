Если припаркованные автомобили будут мешать убирать снег, их будут эвакуировать

Паркуйте автомобиль корректно. Борьба с припаркованными некорректно автомобилями продолжается - полиция напомнила автовладельцам о необходимости правильно парковать машины. В противном случае, если они будут мешать снегоуборочной технике, их будут принудительно убирать эвакуаторами.

Для того, чтобы не мешать уборке снега, следует соблюдать простые правила, как не парковать автомобили на проезжей части или прямо на оживленных дорогах, как порой можно увидеть даже в самом центре Кишинева.

Автор: Михаил Генчу