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Политика
Фракция PAS не намерена поддерживать Гаврилицу
28.01.2021

Играют свою роль в спектакле. Фракция PAS решила продемонстрировать что-то - но пока не совсем понятно, что именно. На своей странице в Facebook депутат Сергей Литвиненко написал, что партия не поддержит в парламенте кандидатуру Натальи Гаврилицэ, предложенную Майей Санду в качестве премьера.

- Президент Майя Санду подписала декрет о назначении Натальи Гаврилицы в качестве кандидата на должность премьера. Хотя мы уверены в том, что Наталья стала бы прекрасным вариантом, мы не поддержим этот сценарий, потому что граждане страны желают досрочных выборов. Только новый парламент, новое правительство смогут сделать по-настоящему хорошие вещи для этой страны и для граждан, - написал Литвиненко.

Автор: Михаил Генчу


 
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