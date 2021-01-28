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Игорь Додон прокомментировал выдвижение кандидатуры на пост премьера
28.01.2021

Экс-президент хочет видеть конкретику. Игорь Додон прокомментировал сегодняшние новости о выдвижении Натальи Гаврилицы на пост премьера Молдовы. Этот ход сегодня сделала президент Майя Санду. Додон дал понять, что ждет конкретику - ему хочется ознакомиться с программой будущего премьера. Кандидат в премьеры обязан предоставить программу и состав правительства в течение 15 дней.

- Ждем программу, ждем состав правительства, они должны быть предложены кандидатом. Я думаю, что парламент мог бы рассмотреть этот вопрос на следующей неделе, когда начинается новая рабочая сессия. Думаю, что и ПСРМ примет участие в обсуждении программы и состава правительства, чтобы показать людям профессионализм и качества бывшей и нынешней команды Майи Санду, - достаточно двусмысленно заявил экс-президент, слова которого приводит телеканал Publika.

Автор: Михаил Генчу


 
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