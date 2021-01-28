Прививки от коронавируса: где откроются пункты вакцинации в Молдове

Органы здравоохранения определили национальные и региональные пункты вакцинации от COVID-19. Как передает Молдпрес, они будут размещены в больницах, центрах семейных врачей, центрах здоровья, консультативно-диагностических центрах, интернатах. Определены также мобильные бригады, которые будут делать прививки.

Решение было принято сегодня на заседании Координационного центра. На встрече также проанализировали подготовку системы здравоохранения к приему, распределению и организации кампании вакцинации.

Власти объявили, что система электронного учета находится в стадии доработки, что позволит отслеживать процесс вакцинации против COVID-19 и ежедневно обновлять информацию о вакцинированных лицах на национальном уровне. Система будет регистрировать несколько показателей - категория людей, тип вакцины и дата ее введения. В то же время система позволит регистрировать побочные эффекты после прививки и сообщать о них.

Национальный план иммунизации против COVID-19 был одобрен 13 января. В нем описаны этапы и категории людей, подлежащих вакцинации.