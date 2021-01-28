Морарь остается на свободе. АП отклонила ходатайство прокуроров

Апелляционная палата (АП) отклонила ходатайство прокуроров об аресте отстраненного главы Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорела Мораря на 30 суток. Об этом 27 января tv8 сообщила представитель Генпрокуратуры Мария Виеру.

На заседании 27 января АП рассматривала ходатайство прокуроров об аресте Мораря. Среди прочего прокуроры отметили, что у судьи первой инстанции, которая освободила Мораря, был конфликт интересов. Судьи АП, однако, отклонили ходатайство прокуроров и оставили в силе решение суда первой инстанции.

Напомним Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сегодня 25 января обжаловала решение суда сектора Чеканы, который на прошлой неделе освободил отстранённого главу антикоррупционной прокуратуры из-под стражи. Как говорится в распространенном сообщении прокуратуры, освобождение Виорела Мораря имело место при наличии конфликта интересов между судьей и обвиняемым.

Жалоба стороны обвинения будет рассмотрена в Апелляционной палате Кишинева на этой неделе. Сам Виорел Морарь заявил, что обратился в Европейский суд по правам человека, чтобы доказать свою невиновность. Тем временем, генеральная прокуратура подтвердила, что три года назад Антикоррупционная прокуратура под руководством Мораря вынесла постановление об освобождении судьи Марии Тертя от уголовного преследования.