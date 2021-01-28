Бывший директор "Glorinal": Ставка - мое устранение

Бывший директор строительной компании „Glorinal” Василе Кирикэ, который находится под уголовным преследованием вместе с семью другими сотрудниками компании говорит, что ставка была и остается его устранение от управления бизнесом, чтобы недвижимое имущество „Glorinal” перешло другим лицам по смехотворной цене в рамках процедуры несостоятельности или через сомнительные сделки. Василе Кирикэ уточнил, что речь идет о земельных участках и многочисленных стройках в муниципии Кишинев.

Василе Кирикэ заявил в ходе пресс-конференции в IPN, что управлял компанией в качестве администратора с 1998 года, с момента основания и регистрации общества с ограниченной ответственностью. Его доля участия в фирме составляет 95%. Фирма „Glorinal” построила, продала и сдала в эксплуатацию более трех тысяч квартир в муниципии Кишинев. Она также построила отдельные дома, в том числе в селе Котул Морий Хынчештского района, где в 2010 году произошло наводнение. Компания также построила многочисленные социальные объекты, в том числе Университет физкультуры и спорта, Посольство Республики Беларусь в Молдове, Монастырь Куркь, Церковь Святого Петра и Павла Бессарабской митрополии и др. „Претензий к качеству строительства, к срокам выполнения работ не было ни у кого, пока фирма не оказалась в споре с братьями Владимиром и Олегом Немцану”, - отметил Василе Кирикэ.

По его словам, в начале экономического кризиса 2008 года компания регистрировала динамичное развитие и имела большие планы на будущее, имея почти тысячу сотрудников, четыре крупных жилищных комплекса в стадии строительства, два жилищных комплекса с проектом и разрешением на строительство и два комплекса на стадии проектирования. В 2012 году ощущалась недостаточность оборотных средств, так как продажи квартир снизились. Некоторые начатые проекты было решено завершить в партнерстве с другими компаниями, а другие, такие как жилые комплексы по ул. Каля Орхеюлуй и по ул. Валя Трандафирилор - собственными силами.

„Жилая часть комплекса по ул. Каля Орхеюлуй была завершена полностью в первой половине 2015 года, и к июню 2016 года мы передали все 215 квартир во владение и пользование клиентам. Окончательный прием трех жилых домов был подписан в 2017 году, но дома 4 и 5 остались без окончательного приема из-за того, что на первом этаже не были завершены работы из-за судебного спора с братьями Немцану”, - объяснил бывший директор „Glorinal”. По его словам, в 2013 году помещения по ул. Валя Трандафирилор были переданы им во владение и пользование на той стадии завершения, которая соответствовала контракту. „В 2013 и 2014 годах братья Немцану выполнили проект дизайна интерьера и экстерьера, внесли изменения в первоначальный проект, выполнили работы, которые на 50% не соответствовали инвестиционному контракту, но в начале 2015 года они остановили работы и исчезли”, - уточнил бывший директор „Glorinal”.

Он говорит, что компания выполнила все свои обязательства, выполнила работы по проекту, и весной 2015 года предложила им передать определенные помещения. Но эти два инвестора исчезли еще на два года, и появились в апреле 2017 года с заявлением о прекращении инвестиционных контрактов и возврате инвестиций в течение семи дней. „В мае 2017 года братья Немцану подали заявление в судебную инстанцию с требованием возврата инвестиций, с расчетом штрафов, в общей сложности в размере 1 300 000 евро. Суд сектора Буюкань вынес заключение о применении ареста на активы ООО „Glorinal” на сумму 885 000 евро. Судебный исполнитель Виталие Гуцу наложил арест на все активы компании, которые в то время оценивались в 276 млн. леев, полностью блокируя деятельность предприятия. Мы попали в ситуацию, когда больше не могли продавать активы для погашения кредита без согласия братьев Немцану. В дальнейшем, братья Немцану отказались от всех наших предложений по урегулированию ситуации. С этого периода я считаю, что началась рейдерская атака на ООО „Glorinal”, - заявил Василе Кирикэ.

По его словам, в ноябре 2017 года и октябре 2018 года братья Немцану подали два заявления о возбуждении процесса несостоятельности компании, которые были отклонены судебными инстанциями. Понимая, что братья не пойдут на сделку по продаже активов, группа кредиторов жилого комплекса на ул. Каля Орхеюлуй предложила пройти процедуру несостоятельности с назначением компетентного, опытного и ранее не вовлеченного в конфликт администратора. Ходатайство было подано в судебную инстанцию, и 28 октября 2019 года заявка была утверждена. Бывший директор „Glorinal” говорит, что администратор Руслан Васильев подготовил в законные сроки окончательную таблицу кредиторов, состоялось и первое заседание по признанию претензий.

„Похоже, что братья Немцану через своих представителей и их покровителей не хотели, чтобы в краткий срок через обычную процедуру несостоятельности будут решены проблемы, связанные с претензиями, и компания вернется к нормальной работе. В результате согласованных действий, начав уголовное преследование в отношении Руслана Васильева в январе 2020 года, что было подтверждено письмом прокурора Серджиу Петрушка, в июле 2020 года был назначен другой администратор - Ион Попа”, - сказал Василе Кирикэ.

Компания „Glorinal”, находящаяся в данный момент в процессе несостоятельности, имеет достаточно активов, чтобы расплатиться с абсолютно всеми кредиторами, утверждает бывший директор. „Хочу с полной ответственностью заявить, что и после начала процедуры несостоятельности, если не было бы возбуждено уголовное преследование в отношении Руслана Васильева, и он оставался бы администратором процедуры несостоятельности, тогда компания расплатилась бы со всеми кредиторами и вернулась бы к нормальной деятельности”, - добавил Василе Кирикэ.

Бывший директор Василе Кирикэ и сотрудники ООО „Glorinal” повторно были привлечены по одному и тому же делу, тем самым были нарушены правовые положения. Об этом заявил адвокат Валериу Плешка. По его словам, повторное привлечение в 2020 году (в рамках дела 2017 года) было сделано больше для того, чтобы оправдать задержание ответственных лиц компании. Адвокат утверждает, что Василе Кирикэ попросил 15 января 2021 года от генерального прокурора Александра Стояногло допустить отвод прокурора ПБОПОД Серджиу Петрушка и передать уголовное дело другому прокурору.

„Он мотивировал просьбу тем, что прокурор Серджиу Петрушка, вопреки положениям Уголовно-процессуального кодекса, не является независимым в исполнении своих полномочий в этом уголовном процессе и не подчиняется исключительно закону, а является непосредственно заинтересованным в ведении данного дела. Он также сообщил, что в отношении прокурора Серджиу Петрушка есть подозрения в причастности к ранее совершенным незаконным действиям. Так, он сослался на публичную информацию, согласно которой прокурор Серджиу Петрушка издал 30 января 2019 года 20 постановлений о прослушивании телефонных разговоров представителей оппозиции, гражданских активистов, журналистов расследователей заказных уголовных дел”,- заявил адвокат Валериу Плешка в ходе пресс-конференции в IPN.

Адвокат уточнил, что уголовное преследование в отношении ответственных лиц ООО „Glorinal” было возбуждено 2 июня 2017 года по факту присвоения посредством мошенничества имущества другого лица. 3 сентября 2020 года было возбуждено другое уголовное дело по тем же фактам, что и в постановлении от 2 июня 2017 года. Оба относятся к заключению через администратора и сотрудников ООО „Glorinal” инвестиционных договоров с инвесторами для строительства квартир, торговых площадей и парковок в жилом комплексе, расположенном на ул. Каля Орхеюлуй в столице. Кроме того, речь идет о получении денежных средств на основании этих инвестиционных контрактов, о процедуре аутентификации и регистрации договоров и ипотеки этих квартир по кредитным и ипотечным договорам, заключенным с банком. Но на этот раз фактам, инкриминируемым Василию Кирикэ и сотрудникам „Glorinal”, была присвоена другая квалификация, а именно злоупотребление служебным положением.

„Важно отметить, что Василе Кирикэ был обвинен в преступлении, совершенном организованной преступной группой, организованной с собственными сотрудниками ООО „Glorinal”, полномочия которых были установлены индивидуальными трудовыми договорами, должностной инструкцией и другими внутренними актами предприятия, регулирующими их деятельность. И если применить это правило в отношении других лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, тогда, если у экономического агента есть два или более сотрудников, они могут быть обвинены в предполагаемых преступлениях, совершенных организованной преступной группой, а Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам должна будет заниматься этими делами”, - отметил Валериу Плешка.

Адвокат добавил, что 8 сентября 2020 года прокурор Серджиу Петрушка выдвинул обвинение Василию Кирикэ, обратившись в тот же день с ходатайством в Кишиневский суд (офис Чокана) для применения превентивной меры в виде ареста. Ходатайство было утверждено 9 сентября 2020 года, и был выдан ордер на арест на 30 суток. Затем предварительный арест был продлен по запросу того же прокурора до 19 октября 2020 года, когда решением Коллегии по уголовным делам Кишиневского апелляционного суда арест был заменен на домашний арест. И домашний арест был продлен до 17 декабря 2020 года, также по ходатайству и апелляции прокурора Серджиу Петрушка. По словам адвоката, в результате заключения в Пенитенциарном учреждении № 13 в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях, состояние здоровья Василия Кирикэ ухудшилось, а 26 декабря 2020 года он был госпитализирован в Институт неотложной медицины.

Валериу Плешка добавил, что предстоит выяснить, направит ли прокуратура дело о „преступной группе” в судебную инстанцию, что произойдет с ООО „Glorinal” в процессе несостоятельности и, более того, что будет с активами этой компании, на которую сделана такая большая ставка.