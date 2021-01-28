Ожидается полный коллапс - метель, ветер до 20 метров в секунду и сугробы до 40 см

Всю ночь на четверг и весь завтрашний день страну ожидает разгул стихии - оставайтесь лучше дома. Кажется в эти два дня - среду и четверг, 27 и 28 января - зима решила отыграться на Молдове по полной. С утра сегодняшнего дня начало заметать на юге и на востоке страны, а примерно с 17.00 стихия ударила и по центру Молдовы.

К вечеру уже метель была практически везде, кроме... севера страны - там тишь да гладь. Когда ослабнет метель? В двух словах: к вечеру четверга.

До утра, 28 января, снег не ослабнет. Более того, по словам синоптиков, ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий (метель, ветер до 20 метров в секунду и сугробы до 40 см), уровень опасности — "оранжевый код" (к слову, в Румынии и Украине на это же время объявлен максимальный уровень опасности - "красный".

В четверг, примерно в 23.00, южный снежный циклон покинет территорию Молдовы. И пару деньков у нас будет на то, чтобы покататься на санках.Дело в том, что в субботу уже 4-6 градусов выше нуля: потечет все. как река Волга.

Лидия ТКАЧ