Правительство выделило деньги для выплаты пособий в 16 тысяч лей

Правительство Молдовы выделило дополнительные 41 млн. леев для выплаты единовременных пособий в 16 тыс. леев представителям органов центральных и местных властей, заболевшими COVID-19 во время исполнения служебных обязанностей. Как передает "ИНФОТАГ", решение принято в среду.

Средства будет предоставлены из интервенционного фонда правительства и направлены на выплату пособий 2564 сотрудникам, в том числе 1685 медицинским работникам.

Наибольшие объемы поддержки будут направлены в министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (14,7 млн. леев), муниципальный совет Кишинева (6 млн.), районный совет Флорешть (1,4 млн.), райсовет Стрэшень (1,1 млн.), райсовет Кагул (1 млн.) и исполнительный комитет Гагаузии (1 млн.).

И.о. премьера Аурелиу Чокой отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, кабмин смог выполнить свои обязательства по предоставлению пособий, и заверил, что в будущем также будет сделано все возможное, чтобы изыскать необходимые средства и продолжить выплаты пострадавшим.