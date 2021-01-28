Радость или головная боль: Молдову засыпало снегом, на дорогах участились аварии

Южный циклон принёс в Молдову ветер, дожди и снегопады. На дорогах участились аварии.

Серьёзное ДТП произошло близ села Чукур-Минжир Чимишлийского района, где столкнулись несколько микроавтобусов, причём один съехал в кювет и перевернулся. Сообщается, об одной пострадавшей пассажирке — ей понадобилась помощь врачей. А у села Чумай Тараклийского района на нечищенной дороге застряла машина скорой помощи с пожилой пациенткой. На помощь пришли спасатели.

Не приспособившись к погоде, у села Коржово Дубоссарского района в аварию попал 25-летний водитель фургона. Он съехал с дороги, но сам не пострадал. Скользкие улицы стали огромной проблемой и для многих других: "Десять утра, новоаненские дорожники даже не подумали заехать в Хырбовэц. Только трактор птицефабрики расчищает снег и разбрасывает песок".

Вскоре Государственная администрация автодорог сообщила, что к расчистке привлекли 128 работников и 70 единиц спецтехники.

В столице карабинеры спасли от обморожения мужчину — он внезапно почувствовал себя плохо и упал на входе в парк "Алунелул" на Буюканах. Карабинеры вызвали скорую, пострадавшего доставили в больницу.

Снегопад, однако, не только принёс множество проблем. Для кого-то он стал поводом для радости. Например, Алина Никэ специально приехала из столицы в село Троица Ноуэ, чтобы слепить снеговика. Дети играли в снежки и достали санки.

"Бросаемся снежками с друзьями. Я очень рад погоде". "Мне нравится, что прошел снег, потому что в прошлом году его вообще не было, невозможно было прокатиться на санках".

По прогнозу синоптиков, снежная погода сохранится в стране до конца четверга.