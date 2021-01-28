Готовим сладкую премьеру: Киркоров заявил об участии в "Евровидении-2021"

В блоге Филиппа Киркорова в "Инстаграм" появилась неожиданная новость: артист представит Молдавию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2021". Оказалось, что он будет не один.

Певец рассказал, что поедет на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко. "Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение-2021" вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы", – написал Киркоров под их совместной фотографией. Исполнитель добавил, что международная команда готовит "очень сладкую премьеру", поэтому в ближайшее время публике стоит ждать новую песню.

"Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет", – добавил он. Отметим, финал состязания запланирован на конец мая этого года.

В начале осени организаторы "Евровидения" представили несколько сценариев мероприятия. По первому все должно будет происходить традиционно, а второй вариант предполагает введение некоторых мер безопасности. Третий и четвертый сценарии звучат не так утешительно: либо некоторым участникам разрешат выступить в формате "онлайн", либо весь конкурс перенесут в Сеть.

Напомним, "Евровидение-2020" должно было пройти в Роттердаме. Состязание было отменено из-за пандемии. Теперь всем остается только ждать, так как имя участника, который выступит от нашей страны, так и остается загадкой.

Ранее Иосиф Пригожин предложил кандидатуру Моргенштерна. Рэпер поддержал идею и сообщил, что готов участвовать. Некоторые коллеги согласились с супругом Валерии, однако нашлись и те, кто высказались об участии исполнителя резко негативно.