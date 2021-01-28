Врачи предупреждают - шарф не защищает от ковида так эффективно, как маска

С приходом холодов многие решили, что маску легко можно заменить на шарф, который и так повязан на шее. Логика понятная: что-нибудь наложить на лицо наподобие маски и к тебе не придерутся.

Но проблема в том, что западные исследования показали, что шарф вообще никак не защищает от ковида и других инфекций.

Помните, как в начале эпидемии шли споры между разного уровня специалистами защищает ли от ковида обычная медицинская маска, которую можно купить за 4-6 леев в любом магазине. К единому мнению так никто и не пришел. Даже ВОЗ, который то рекомендует всем надеть "тряпочки" на лица, то разрешает снять, потому что вирус слишком мелкий и проскакивает сквозь маску.

Так вот если маска не защищает на 100% от ковида, то представьте о какой защите может идти речь, если дыры в шарфе хорошо видны невооруженным взглядом.

Так что, шарф не работает так, как маска. Лучше наденьте сначала маску, а потом, если того требует погода (например, как в такую метель) укутайтесь в шарф по самые уши.

Маска если и не защищает на все сто, но однозначно снижает вирусную нагрузку для ваших дыхательных путей.

Коронавирус, главное на этот час в Молдове:

+ 654 (157 626) новых случаев за сутки.

Лидеры по городам и регионам: Кишинев - 302, Яловены - 40, Тараклия - 26.

2 953 тест, из них 2 746 - первичные и 207 - повторные.

+ 33 (14 709) - медицинские работники.

2 200 пациента - в больницах с подтвержденной инфекцией COVID-19.

232 находятся в крайне тяжелом состоянии.

45 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания.

3 312 человека лечатся на дому.

16 318 человек - под наблюдением на дому.

+ 15 (3 396) человек умерли.

+ 484 (147 864) человека вылечились.

9 случаев - завезенные (Румыния - 3, Франция - 2, Польша - 1, Россия - 1, Великобритания - 1, Турция - 1).

Лидия ТКАЧ