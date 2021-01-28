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Канду заверил, что беглый Плахотнюк больше не занимается политикой
28.01.2021

Лидер Pro Moldova виделся с одиозным олигархом? Андриан Канду отрицает информацию, согласно которой он совсем недавно встречался с Владом Плахотнюком на территории Турции. При этом, лидер Pro Moldova не скрывает, что периодически общается с беглым олигархом.

- Я летел через Стамбул, потому что это хаб, который дает вам возможность летать в европейские страны сегодня. Как вы думаете, человеку обязательно нужна встреча, чтобы его проинформировали? Я редко общаюсь с господином Плахотнюком. Мы не говорим о политике. Он давно сказал мне, что не занимается политикой, - заявил Канду в эфире передачи на телеканале TVR Moldova.

Автор: Михаил Генчу


 
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