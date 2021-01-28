Чебан: мы еще раз убеждаемся, насколько у нас устаревшая техника

Нужно закупать новые машины для уборки снега. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан высказался на тему, связанную со снегоуборочной техникой. По словам Чебана, в распоряжении муниципальных предприятий находится много устаревшей техники. Некоторые машины были произведены еще в 80-е годы.

- К нашему большому сожалению, в этих условиях мы еще раз убеждаемся, насколько у нас устаревшая техника. Это, по меньшей мере, 80 процентов спецединиц, находящихся в ведении Regia Exdrupo и других предприятий. Люди спрашивают, почему не покупают новые единицы. Такая техника очень дорогая. То, что есть сейчас, это машины 80-х, 90-х, начала 2000-х, техника давно устарела. Мы будем закупать понемногу, - цитирует Чебана TV8.

Как известно, в Кишиневе действует оранжевый уровень метеоопасности. В Молдову пришла настоящая зима с обильными снегопадами, которые создают большие трудности для автолюбителей.

Автор: Михаил Генчу