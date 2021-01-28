Алина Таранова. На Филиппинах тайфуны тоже надо закладывать в бизнес-план

Интервью с Алиной Тарановой о тренде 2020 года – возвращении диаспоры в Молдову из-за изменений условий ведения бизнеса в мире в год пандемии. Рубрика «Диаспора – Молдове» при поддержке Videosecurity.

Пару дней назад я делал интервью с голландским бизнесменом, который ведет бизнес в Молдове более 10 лет. Бизнес в сфере IT, крупная компания, больше 100 человек сотрудников. И он рассказал мне об одном своем наблюдении. О том, что, начиная с конца лета-осени 2020 года, в Молдову из-за границы вернулось приличное количество профессионалов высокого класса. Пандемия COVID-19 так резко и непредсказуемо изменила бизнес во всем мире, что многим специалистам, выходцам из Молдовы, рациональнее стало вернуться домой и здесь переждать это время. А некоторые из них вернулись даже не переждать, а начать здесь новый бизнес.

Алина Таранова – это 100% попадание в этот кейс. Полгода назад она продала свою небольшую гостиницу на Филиппинах и вернулась в Молдову.

Остальное – в интервью

Алина, привет. «Продала гостиницу на Филиппинах» можно представить себе по-разному. У меня сразу в воображении 20-ти этажный отель-парусник с рестораном на крыше и мариной для яхт…

У вас хорошее воображение, Павел. Но в реальности я была совладелицей небольшого эко-резорта на берегу океана. У нас было десять номеров и ресторан. И пляж. Но пляж – общественный. На нашем острове все пляжи оставались в собственности государства.

И хочется историю раскрутить по порядку и хочется задать вопрос, который крутится на языке. Как молдаванка в 28 лет стала совладелицей отеля на Филиппинах? Это корректный вопрос, тебе удобно на него отвечать?

Абсолютно. Только совладелицей гостиницы я стала в 25, когда мы начали ее строительство. «Мы» - это я с моим партнером, перед этим я заработала денег в Дубае, это и работа были моим вкладом в гостиницу.

Все, я останавливаюсь, и начинаем по порядку. Ты родилась и выросла в?...

В Кишиневе. Здесь окончила школу, и родители были готовы помочь мне начать учебу за границей. Я колебалась между Францией и Будапештом и выбрала Будапешт, там открыт филиал Оксфордского университета.

Специальность?

Бизнес-администрирование. Я уже тогда представляла, что в будущем хочу заниматься своим бизнесом, нужны были базовые знания.

Это был какой год? И сколько лет длилась учеба?

Я уехала из Молдовы в 2010 году и потом редко возвращалась домой, только, чтобы повидать родителей. У меня была цель – сделать из себя бизнес-леди и открыть свое дело в какой-нибудь стране. Не обязательно в Венгрии, но и не в Молдове.

Учеба помогла в этом или это было потерянное время?

Самостоятельная жизнь в чужом городе – уже хорошая школа. Но и учеба была полезной, с интересными методами преподавания. Например, при окончании мы делали реальный бизнес-план, и, если бы он занял первое место, то его бы еще и профинансировали.

Какой у тебя был план, и какое место он занял?

Не первое, к сожалению, а второе. План был привезти в Будапешт франшизу американского барбершопа. Но не выгорело.

Ты уже к тому времени зарабатывала, или родители помогали?

Последний год в университете я уже подрабатывала. Водила экскурсии по Будапешту, работала гидом.

Пытаюсь поставить себя на твое место. Мне 22 года, я заканчиваю бизнес-образование в Будапеште, какой будет мой следующий шаг? Нет, не получается, не хватает информации…

Я добавлю. Моя дипломная работа была посвящена финансам в исламском мире. И меня все больше стала привлекать бизнес в HoReCa. Но практических знаний на тот момент у меня не было. И цепочка выбора сработала так: Ислам – HoReCa – Дубай. Я стала отправлять CV и меня пригласили работать на открытии большого трехэтажного ресторана Atelier M в Дубае.

Как тебе показался Дубай?

Сказать честно? Если у тебя есть «яйца», то это город безграничных возможностей. Но это и «транзитная зона». Люди там редко долго остаются на одном месте. Это просто интернациональный котел, в котором варятся люди со всех концов Земли, решившие заработать на этом перекрестке культур. Потому что, хотя Дубай – исламский город, но встретить там можно кого угодно. За три года я успела поработать и менеджером по кадрам и личным ассистентом и директором по маркетингу в еще одном новом ресторане. И наступил момент, когда я сказала себе: «Хватит. Тебе нужно остановиться. Тебе нужно раствориться в чем-то неторопливом и красивом».

Не буду угадывать следующий шаг…

Следующий шаг был Бали. Я уже познакомилась с моим будущим партнером по гостинице, и мы решили поехать вместе на Бали. Нас наняли помочь в старте нового туристического комплекса, от ресторана до дайвинга.

Бали принес релакс?

Да, но это было не то, что я ждала. Очень тяжело работать, когда у тебя в одном месте десять батареек, а у местных – только одна, и та полу разряженная. Они очень неторопливы, и это мягко сказано. Да и в тот момент я стала понимать, что пора уже начинать собственный бизнес. И не на Бали.

И вы полетели на Филиппины?

Нет, сначала на несколько месяцев в Мексику, думали открыть ресторан там. Потом в Европу и только потом на Филиппины. Там, на острове Себу мы арендовали землю, сделали проект и построили гостиницу.

Ээээ… Смелое решение. И когда она начала окупаться?

Со второго года. А всего, получается, я прожила на Филиппинах три года. Это действительно райское место. Таких красивых пляжей и таких красивых островов я нигде больше не видела. Полностью счастливые люди. Они живут бедно, но всегда улыбаются, это совсем другое отношение к жизни, чем у нас.

Прямо рекламная открытка…

Рекламная – только с одной стороны. На Себу я пережила первый и, надеюсь, последний тайфун в моей жизни. Тайфун – это борьба на выживание, когда у тебя есть три минуты, чтобы без паники эвакуировать своих туристов с детьми, а потом и самим эвакуироваться в центр острова. Ну и вернуться после всего в гостиницу, которая разрушена наполовину. Филиппины – это пособие, чтобы понять, к чему приводит пренебрежение экологией. Когда в ресторан приносят свежего тунца, а у него в желудке пластик и бумага. Страна – третья в мире по уровню загрязнения пластиком.

Тем не менее, ты ведь не собиралась возвращаться?

Дела у нас шли хорошо, и тут начался COVID. И закончился туризм. Для региона, где вся жизнь построена на обслуживании туристов – это катастрофа. А в карантин острова были просто «закрыты».

И пошли убытки?

Да. Кроме того, появилось понимание, что за месяц и за два это все не закончится. Поэтому единственным разумным выходом, чтобы закончить филиппинскую эпопею» в плюсе стала продажа гостиницы. Все формальности были закончены прошлым летом, и я решила, что пришло время вернуться домой. Сделать паузу, осмотреться и попробовать начать бизнес дома. Не буду скрывать, за все эти годы просто накопилась усталость от ведения бизнеса в чужой стране, где абсолютно все тебе не родное. Красивое, но – не свое.

Ты сейчас отдыхаешь?

Нет. Я устроилась на работу в ИТ компанию, которая работает с зарубежными клиентами. Как всегда интересно посмотреть на новые для меня бизнес-процессы. Но главная цель – обдумать создание в Молдове бизнеса в нише HoReCa.

Алина, я начал эту рубрику с идеей, что ее герои будут делиться опытом и советами, что можно «перетащить» в Молдову, что здесь сработает. Готова сформулировать пару идей или предложений?

Не могу гарантировать, что я «открою Америку»… В первую очередь я сама буду думать, и другим советую, об эко туризме. Особенно учитывая, что в Молдове нет проблем со строй материалами, это не завозить на остров в океане все необходимое для гостиницы. В Молдову легко добраться, за этот год вырос спрос и со стороны местного туризма, летом мало кому хочется оставаться на выходные в городе.

Так, экотуризм – «раз».

Два – это все, что связано с экологией и мусором. Это, конечно, не мой бизнес, но Молдове обязательно нужно менять менталитет и решать вопрос с разделением и утилизацией мусора так, как это делают в Европе. Иначе нам самим будет все хуже жить в стране, и туристов на плохую экологию не заманишь.

«Два».

Три – это street food park. Климат в Молдове еще более потеплел. По сути дела тепло становится в апреле и до середины октября. Это, практически, полгода. Большой фудкорт под открытым небом, с разными концепциями и разными кухнями, плюс развлечения для детей и семьи, мне кажется, что такого концепта Кишиневу пока не хватает. Я посещала такие парки, и везде это было реальное столпотворение, людям нравится быть вместе и вместе проводить время на открытом воздухе.

Будет и «четыре»?

Buffet Style. Рестораны в Buffet Style. Думаю, что все их видели на курортах в Турции. Я бы посоветовала приглядеться и к этому формату.

Когда ждать начало твоего бизнеса?

За пару месяцев до открытия вам скажу первому….

Павел ЗИНГАН