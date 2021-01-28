В условиях сильного снегопада могут задействовать Национальную армию

|
|
...
|
Общество
Стихия продолжает бушевать. Национальная армия Молдовы готова оказать помощь районам, наиболее пострадавшим от снегопада. Мобильные бригады Нацармии готовы эвакуировать людей, которые застряли на дорогах, и оказать посильную помощь рабочим, занимающимся уборкой снега.
Исполняющий обязанности министра обороны Виктор Гайчук уже приказал руководству Национальной армии мобилизовать военно-технические подразделения, которые будут задействованы в работах по уборке снега и разблокировке дорог. Об этом сообщает Ziarul de Garda.
В воинских частях формируются мобильные группы, оснащенные транспортными средствами КамАЗ, УРАЛ, КрАЗ и ЗИЛ-131, готовые оказать необходимую помощь гражданам.
Автор: Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|