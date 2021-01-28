Общество В условиях сильного снегопада могут задействовать Национальную армию Стихия продолжает бушевать. Национальная армия Молдовы готова оказать помощь районам, наиболее пострадавшим от снегопада. Мобильные бригады Нацармии готовы эвакуировать людей, которые застряли на дорогах, и оказать посильную помощь рабочим, занимающимся уборкой снега. Исполняющий обязанности министра обороны Виктор Гайчук уже приказал руководству Национальной армии мобилизовать военно-технические подразделения, которые будут задействованы в работах по уборке снега и разблокировке дорог. Об этом сообщает Ziarul de Garda. В воинских частях формируются мобильные группы, оснащенные транспортными средствами КамАЗ, УРАЛ, КрАЗ и ЗИЛ-131, готовые оказать необходимую помощь гражданам. Автор: Михаил Генчу

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