И на Г бывает и на Д бывает

Ага, Богдан Кумысович всё объяснил. Партия Штефана Глигора, именуемая на государственном языке Partidul Schimbării din Republica Moldova - это повторение аббревиатуры молдавских социалистов - PSRM.

Мы, в этих напряженных политических условиях, предлагаем, что называется, идти по диалектике.

Больше PSRM разных и разнообразных. Но, чтобы и впрямь не вводить людей в заблуждение относительно сортов, то пусть будет по-честному - PSRM (D) и PSRM (G). Соответственно - партия додонистов и партия глигорастов.

И пусть дело ВКП (б) живёт!

И вообще, не видим оснований, чтобы ПСРМ (Д), верная идеям научного додонизма, не нагнула этих контрреволюционных ПСРМ (Г). Давно пора возобновить большие политические процессы и расконсервировать концлагеря.

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