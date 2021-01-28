28 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
И на Г бывает и на Д бывает
28.01.2021

Ага, Богдан Кумысович всё объяснил. Партия Штефана Глигора, именуемая на государственном языке Partidul Schimbării din Republica Moldova - это повторение аббревиатуры молдавских социалистов - PSRM.

Мы, в этих напряженных политических условиях, предлагаем, что называется, идти по диалектике. 

Больше PSRM разных и разнообразных. Но, чтобы и впрямь не вводить людей в заблуждение относительно сортов, то пусть будет по-честному - PSRM (D) и PSRM (G). Соответственно - партия додонистов и партия глигорастов.

И пусть дело ВКП (б) живёт!

И вообще, не видим оснований, чтобы ПСРМ (Д), верная идеям научного додонизма, не нагнула этих контрреволюционных ПСРМ (Г). Давно пора возобновить большие политические процессы и расконсервировать концлагеря.

@Telegram GK


 
Количество просмотров:
118
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.