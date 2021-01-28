28 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Нэстасе в шоке: как партия Санду не голосует за человека Санду?!
28.01.2021

Андрей Нэстасе возмутился решением партии «Действие и солидарность».

Лидер партии «Платформа достоинство и правда» не понимает, почему его парламентские коллеги из фракции ПДС не собираются голосовать за предложенную президентом Молдавии Майей Санду кандидатуру Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра.

– Нежелание со стороны ПДС поддержать своего вице-председателя Наталью Гаврилицу «смешно и противоречиво». Таких абсурдных противоречий в «Платформе достоинство и правда» не было, нет не будет никогда. Пусть на меня сердится, кто хочет, пусть пишут, что хотят обо мне, но это наша позиция. В этом отличие между «Платформой DA» и другими партиями. Потому что нельзя, чтобы глава государства, бывший лидер ПДС (Майя Санду сложила с себя руководство после избрания президентом) выдвигал кандидатуру, а партия не голосовала. Мы взрослые люди, ответственные, мы не будем участвовать в этом спектакле, — заявил в телеэфире Нэстасе.

По его словам, его политформирование по-другому рассматривает способы решения проблем в стране.

– Платформа DA обладает другим видением относительно решений проблем страны. Мы ознакомились с ее решением, будем анализировать эту кандидатуру в понедельник на заседании Политического бюро и представим нашу официальную позицию во вторник. Если будем голосовать за этого кандидата, мы будем делать это, может быть, по другим причинам, — резюмировал Нэстасе, которого цитирует портал EaDaily.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
111
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.