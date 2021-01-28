Цырдя: посол США вернулся из отпуска - да будет снова карнавал!

Хоган напрямую влияет на процессы, происходящие в нашей стране?

Политолог и депутат Богдан Цырдя намекнул на то, что посол США в Молдове Дерек Хоган оказывает непосредственное влияние на политические и околополитические процессы, происходящие в нашей с вами стране. Как известно, недавно Хоган вернулся из отпуска.

- Месяц в Молдове было спокойно. Ни митингов, ни трактористов, ни потасовок в парламенте. И вот трактористы снова протестуют у МВД. Глигор создает партию соросят. Санду угрожает силовикам расправой. Короче, посол США вернулся из отпуска. Да будет снова карнавал! – написал Цырдя в социальной сети Facebook.

Автор: Михаил Генчу