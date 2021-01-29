Кто зарабатывает деньги на песне "Мой белый город, ты цветок из камня"?

Национальная ассоциация защиты интеллектуального творчества (ANPСI) обратилась с открытым письмом к президенту Майе Санду, выразив ей поддержку в борьбе с коррупцией в органах государственной власти. Директор ассоциации Юрие Георгица зачитал в четверг письмо на пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ".

Авторы называют незаконным решении Высшей судебной палаты от 29 декабря 2020 г., которое "войдет в новейшую историю как одно из самых грязных решений с точки зрения международной и внутренней юриспруденции". К этому решению имеет отношение судья Тамара Плешка-Донева, которая претендует на роль представителя Молдовы в Европейском суде по правам человека.

ANPСI обращает внимание президента на агентство по интеллектуальной собственности Молдовы (AGEPI), которое, по оценке ассоциации, из государственного органа превратилось в структуру, защищающую интересы отдельных групп. Руководство ассоциации возмущено позицией AGEPI по отношению к структурам copy right. Только за три последних года ими собрано в виде налогов на авторское право 50 млн. леев. Но сами авторы произведений не получили положенных 60 процентов.

Вячеслав Данилюк, автор песни "Hora din Moldova", сказал: "Мы обращались, и будем обращаться в AGEPI с требованием защиты своих авторских прав".

Известный исполнитель Рику Водэ, сын поэта Георге Водэ, автора песни "Мой белый город, ты цветок из камня", считает, что при попустительстве государственных органов кто-то постоянно "залезает ему в карман": "Почему кто-то зарабатывает на авторском праве Георге Водэ? Его и мои песни звучат на десятках радиостанций, отчисляющих за это налоги, но автору никто за это не платит".

Участники пресс-конференции призвали руководство AGEPI соблюдать равные условия по отношению ко всем участникам рынка. Они призывают всех к рациональным и справедливым действиям на базе международного и молдавского законодательства.

Владельцам авторских прав, желающим продвигаться в Румынии, ANPСI предложила обращаться к ней в Кишиневе или в офис CREDIDAM в Румынии. С ее помощью несколько молдавских правообладателей уже зарегистрированы в Румынии - Николае Ботгрос, Ирина Римиш, Дан Балан, Павел Стратан и другие. Это же относится и к правообладателям, которые хотят продвигаться в России. ANPСI представляет в РМ, как интересы ассоциации российских авторов (РАО), так и переводчиков и производителей фонограмм VOIS, других международных компаний.

ANPСI пригласила правообладателей и экономических агентов к совместным усилиям. "Вместе, мы более оперативно и эффективно исправим ситуацию на благо всех", - говорится в обращении ANPСI к президенту Молдовы.