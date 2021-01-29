Скандал вокруг диплома Аллы Немеренко набирает обороты: ответ Минпросвета

Скандал вокруг диплома Аллы Немеренко набирает обороты. Минобразования официально подтвердило незаконную выдачу документа. По данным министерства, Школа менеджмента в области здравоохранения не представила академическую справку за годы обучения. С запросом в министерство образования обратилась депутат ПСРМ Алла Дарованная. Она призвала Немеренко уйти в почетную отставку.

По словам Сорины Штефырцэ, пресс-секретаря главы государства, пока не будет подтверждена достоверность информации Минобразования Алле Немеренко не предложат уйти в отставку.

Между тем, в министерстве образования не ответили на вопросы будет ли аннулирован диплом Аллы Немеренко и какое учреждение это сделает. В пресс-службе попросили направить запрос в письменном виде. Ответа мы пока не получили.

Не получили и комментариев Аллы Немеренко. Наши попытки дозониться до неё оказались тщетными Две недели назад советник президента заявляла о законности выдачи диплома.

По данным Минобразования, они обратились в Медуниверситет с просьбой устранить возможные недостатки и нарушения в Школе менеджмента в области здравоохранения. По словам первого проректора вуза Ольги Чернецки, запрос министерства еще не дошел, однако учреждение уже отреагировало на ситуацию.

Чернецки уточнила, что диплом был выдан Алле Немеренко автоматически по приказу министра здравоохранения в 2007 году. Тогда же дипломы магистра были выданы еще шестерым. В их числе директор Школы менеджмента в области здравоохранения Олег Лозан.

В своей публикации на Facebook он сообщил, что никто из них не подавал заявку на получение степени магистра. Диплом был присужден в порядке исключения на основании приказа Минздрава. Лозан расценивает ситуацию, как грязную политическую борьбу. Он подчеркнул, что оставляет за собой право на защиту личного и профессионального достоинства.