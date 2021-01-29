Чебан: Молдова покупает газ по самым выгодным ценам

Тема задолженности за газ Молдовы перед Россией или Приднестровья перед Молдовой носит "выраженный политически окрас", - считает председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан. Как передает "ИНФОТАГ", в интервью "Евразия. Эксперт" он сказал, что в первом случае "речь идет об исключительно корпоративном долге АО "Молдовагаз" перед "Газпром"".

"А долг Приднестровья - это задолженность предприятия "Тираспольтрансгаз" перед "Молдовагаз" и ничто иное. Судебными органами Молдовы вынесено несколько постановлений о взыскании задолженности в размере $5,5 млрд. в пользу "Молдовагаз", еще несколько исков находятся на стадии рассмотрения. Однако, с учетом специфики существующих отношений между Кишиневом и Тирасполем, об их фактическом принудительном взыскании пока говорить не приходится. Действенных инструментов, которые позволили бы обеспечить выполнение решений молдавских судов на территории Левобережья Днестра, на сегодняшний день не существует", - отметил он.

По словам менеджера, в такой ситуации, "разрешение проблемы находится в плоскости отношений между акционерами "Молдовагаз" в лице "Газпром" и Агентства публичной собственности РМ.

"Дискуссии по этому вопросу ведутся и есть несколько возможных путей частичного погашения коммерческой задолженности", - сообщил он.

"Молдовагаз" сэкономил в 2020 г. более $40 млн. благодаря разнице между закупочными ценами у "Газпрома" и среднегодовыми котировками на газовых хабах Европы, заявил Чебан. "Цена от "Газпрома" составила по итогам года порядка $148 за тысячу куб. м, включая стоимость транспортировки до границы Молдовы. А если бы природный газ закупался нами на споте, то его среднегодовая цена составила бы около $190", - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день "Газпром" продает Молдове газ по самым выгодным в регионе ценам".

Говоря о новом соглашении с "Газпромом", Чебан выразил мнение, что "в дискуссиях об эффективности и выгодности закупок следует базироваться не на краткосрочных, а среднегодовых ценах".

"Спотовому рынку присущи выраженные сезонные колебания, что нельзя не учитывать. Да, летом прошлого года цены на споте составляли порядка $50 за тысячу куб. м. Но уже к середине осени они утроились, а в середине января 2021 г. колебались в пределах $300-330 без стоимости транспортировки. Около 80% потребления Молдовой природного газа приходится на холодный период года.

В этой связи мы выступили с инициативой, чтобы в теплое время года цена "Газпрома" учитывала бы и ситуацию на споте. Благодаря этому, в том числе и на фоне либерализации газового рынка Молдовы, весной и летом мы сможем предложить промышленным предприятиям конкурентоспособную цену", - пообещал менеджер.