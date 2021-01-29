«Многое что было сделано им, сделано хорошо». Шор о последнем разговоре с Плахотнюком

В эксклюзивном онлайн-интервью программе “Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8 объявленный в розыск Илан Шор рассказал, что последний раз разговаривал с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком пару недель назад. Что касается отношений с демократом, Шор считает, что многое из того, что сделал Плахотнюк, было сделано хорошо и что нельзя судить о политиках из заявлений других.

Илан Шор ответил на вопрос журналиста о том, в каких отношениях он был с бывшим лидером демократов и что он думает о его политической фигуре.

«Для меня Владимир Георгиевич является человеком в первую очередь как и любой другой человек. Для меня он является человеком, к которому я отношусь с определенного рода уважением. Я считаю, что многое, что было сделано им, повторюсь многое, сделано хорошо, в первую очередь для страны. Многое сделано не очень. Но это пусть решают люди. Нельзя судить человека, потому что кто-то делает про него какие-то заявления: нравиться или не нравиться. Нельзя забывать и то, что он сделал. А сделал он, я считаю, для страны в социальном плане достаточно», – сказал Шор.

По словам Шора, с Плахотнюком в Молдове его не связывали ни деньги, ни политика.

«Меня с Плахотнюком деньги в принципе никогда не связывали, кроме сделок по покупке активом между собой. Политика меня с ним в принципе никогда не связывала, потому что у нас не всегда были одинаковые политические взгляды. И политикой мы в принципе не занимались совместно. Он был лидером своей партии, я являюсь лидером своей партии. И мы в былые времена очень жестко конкурировали на этом политическом рынке. Да у нас были схожие видения по социальным проблемам, поэтому я сказал вам, я считаю, что для людей было сделано достаточно много вещей, которые начали реализовываться. Но у партии “Шор” совершенно другая повестка дня. Мы видим развитие страны по-другому в сегодняшних реалиях», – рассказал Шор.

В интервью политик также рассказал, когда они последний раз виделись с Плахотнюком.

«Разговариваем мы периодически. Я вам обещал сегодня не врать, я врать не буду. Виделся я с ним крайний раз в 2019 году. – До бегства из страны или уже за пределами? – Я не знаю слово бегство, о чем вы говорите. Я принял решение с целью своей личной безопасности. По телефону последний раз общались несколько недель назад», – отметил Шор.

Влад Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года, после того как демократическая партия утратила власть и на смену кабмину Павла Филипа пришло правительство Майи Санду. С первых дней, различные политики разного уровня заявляли, что экс-лидер демократов находится в США.

16 июня генеральный прокурор Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Однако интерпол отказался включить бывшего лидера ДПМ в международный розыск.

В Молдове в отношении Плахотнюка возбуждено уголовное дело по трем статьям: создание и управление преступной организацией, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.