Не мать народу, а мачеха: Президент Молдовы Санду оставила своих граждан один на один со снежной стихией

Президент Молдовы Майя Санду, которую многие называли «железной леди», оказалась настолько «железной», что судьба застрявших в снегах людей и страны, ее не зацепила.

Снег в Молдове всегда был катастрофой. Стихия, что тут скажешь. Вот только подготовка к зиме, снежным заносам, внештатным ситуациям заключается не только в наличие техники и средств для спасания. Тут важен и человеческий фактор. И вот в этом месте, слабину дала та, от которой точно этого не ждали.

Президент Молдовы Майя Санду, которую многие называли «железной леди», оказалась насколько «железной», что судьба погрязшей в снегах страны, ее не зацепила. Сочувствия мы не получили.

Вчера вечером, когда стихия накрывала уже Кишинев, а юг страны уже утопал в сугробах, президент выступила на брифинге, назвав имя кандидата на пост премьер-министра.

Еще наградила сегодня «Орденом Почета» посла Чешской Республики в нашей стране Зденека Крейчи в связи с окончанием срока его полномочий. С тех пор тишина. Больше ничего важного, по мнению президента, не происходит.

А тем временем, вчера тысячи граждан в экстремальных условиях разъезжалась по домам после работы. Часами ждали транспорт, утрамбовывались в автобусы и маршрутки в три ряда, стояли часами в пробках, помогали толкать троллейбусы на гололеде. Это пусть мэр Чебан расхлебывает, что он и делает, кстати.

На территории Украины, недалеко от Приднестровья застрял автобус, ехавший из Москвы в Каменку. Долго время казалось, что спасать людей из автобуса никто не собирается по той простой причине, что он застрял на территории Украины. Молдавские спасатели своими делами заняты, перекинув эту заботу на украинцев. Украинцы привезли немного воды, но дорогу не расчистили, нечем. При этом приднестровских спасательные силы никто на подмогу не пускал.

Если у Молдовы с Украиной теперь такие прекрасные отношения между президентами, что же не договорятся о спасательной операции?

Информация о том, что служба МЧС Приднестровья и группа добровольцев собираются выезжать в украинскую Васильевку, вызволять народ из снежного плена, появилась только во второй половине дня 28 января. То есть люди почти сутки ждали хоть какой-то помощи.

На КПП Паланка застряли более 40 путешественников. Хорошо, что их таможенники оперативно разместили, накормили и напоили. В Новых Аненах на скользкой дороге улетел в кювет рейсовый автобус с пассажирами.

Так живет Молдова уже сутки, при этом снег все еще идет, то есть может быть все хуже.

Народ действительно справляется со стихией сам. А вот молдавские власти удачно отмалчиваются, будто нет проблемы. Геополитика, языки, информационные войны для них важнее жизни граждан. Санду оставила себе встречи с власть имущими иностранных государств, а природные катаклизмы внутри страны - выбирайтесь сами.

Сострадания даже на словах ноль. Не заслужили.

Но в этой реакции Майи Санду есть плюс. Теперь мы видим, какие у нее приоритеты – что для нее важно, а что – нет.

Лодка власти Санду разбилась о берега молдавского быта.

Лидия ТКАЧ