После последнего заседания НСГ все обсуждают споры депутатов и Исполкома по бюджету, хотя самый главный эпизод, на наш взгляд, был связан со скандальным выступлением Игоря Янака, кандидата от судебных инстанций на должность члена Центризбиркома.

Вкратце фабула такова. Неделей ранее судебные инстанции представили трёх кандидатов в новый состав ЦИК, но депутаты их отклонили. Кандидатуры, важно уточнить, соответствовали всем критериям этой должности, а депутаты внятных аргументов при отказе не озвучили. На последней сессии от судов рассматривали уже новые кандидатуры, среди которых оказался Игорь Янак, соратник Николая Дудогло и член Партии «Европу строим дома» - ПЕСД (Гусары, молчать!). Это политический проект Георгия Кавкалюка, близкого человека беглого олигарха Плахотнюка, но сейчас не об этом.

Янак получил поддержку депутатов и когда поднялся к трибуне зачитать присягу, решил преподать избранникам нравоучительную лекцию о том, какие они, понимаешь, неграмотные в правовых делах. При этом Избирательный кодекс Гагаузиии прямо запрещает членам ЦИК не только выступать с политическими заявлениями, но и состоять в партиях. На требование извиниться этот оригинал ответил отказом от членства в ЦИК.

Это, конечно, было смешно, но, вместе с тем, показало одну очень неприятную вещь: выборы в НСГ обещают пройти в условиях правового беспредела, когда политическая целесообразность будет ломать через колено все законные нормы и условности. И в этом беспределе, как показала последняя сессия, подписались участвовать как суды, выдвинувшие политически ангажированного представителя, так и депутаты, без зазрения совести за него проголосовавшие. Инцидент с «самоотводом» Янака в этой истории - внезапная запинка, не меняющая планы режиссёров.

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