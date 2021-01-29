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Общество
Волки держат в страхе жителей молдавского села
29.01.2021

В Сынжерейском районе неспокойно. Стая волков держит в страхе жителей села Слобозия-Мэгура, которое находится в Сынжерейском районе. Волки все чаще и все ближе подходят к домам селян.

- Рано утром мой работник видел волка в десяти метрах от фермы. Конечно, мы переживаем. Вложили в коз большие деньги, не дай бог лишиться их за несколько минут, - сказал один из местных жителей, являющийся владельцем фермы.

По словам селян, обращения за помощью к властям не дали никакого результата. Министерство сельского хозяйства ответило, что волки включены в Красную книгу. Истреблять их категорически запрещено и уголовно наказуемо.

Добавим, что сообщения, связанные с волками, – далеко не редкость. Ранее волчьи стаи орудовали во Флорештском и Теленештском районах, информирует Publika


 
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