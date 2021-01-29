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Здоровье
Многие переболевшие коронавирусом нуждаются в консультациях невролога или психолога
29.01.2021

Коронавирус оказывает серьезное психоэмоциональное воздействие на людей. Таков вывод экспертов в области медицины. У каждого заболевание проявляется по-разному, а период реабилитации в более сложных случаях может длиться не один месяц.

По мнению специалистов, если в больнице медики делают все, чтобы вылечить пациентов, то выписавшись оттуда, некоторые вынуждены, проще говоря, подлечить и нервы. И к поведенческим расстройствам ни в коем случае нельзя относится попустительски. 

А поскольку какого-либо реабилитационного центра для перенесших ковид пациентов нет, приходится обращаться за помощью в специализированные учреждения. Между тем, за сутки в Молдове зарегистрировали еще 654 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 15 человек умерли от осложнений.


 
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