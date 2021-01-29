«Откровенно говоря, мне жаль Наталью Гаврилицэ. В предстоящем фарсе ей отведена незавидная роль – изображать кандидата в премьер-министры, который должен представить на обсуждение парламенту состав кабинета и программу деятельности правительства, которые заведомо – так во всяком случае задумано инициаторами фарса – не должны быть проголосованы большинством». Об этом заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Марк Ткачук, основатель Партии коллективного действия – Гражданский конгресс.

Он сказал, что другой вопрос, будут или не будут проголосованы, не об этом речь. А о дурацкой ситуации, в которую поставлен человек. «Небось, еще и программу деятельности сядет сочинять (а как же, Конституция того требует). И все ради чего?». Политик заявил, что депутаты «ШорДоне» назло им возьмут и утвердят правительство Гаврилицэ, а Майя Санду и PAS потерпят поражение в «этом фарсе».

«А ведь могут. В итоге Молдова получит правительство от PAS, за которое не голосовала сама парламентская фракция РAS.», – отметил Ткачук, добавив, что специально не занимался изучением вопроса, но не удивится, «если это станет абсолютной премьерой в истории мирового парламентаризма».

Напоминаем, что сразу после выдвижения кандидатуры на пост премьер-министра PAS заявила, что не будет голосовать за назначение Правительства, чтобы быстрее спровоцировать досрочные выборы.

@Telegram MT