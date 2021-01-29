"Это голосование покажет, кто хочет внеочередные выборы, а кто нет", - сказала Санду

Президент Майя Санду исходит из того, что депутаты не поддержат кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост премьера. "Это голосование покажет, кто хочет внеочередные выборы, а кто нет", - сказала Санду.

"Парламент должен решить, есть несколько партий. Даже если они заявляли, в том числе в ходе публичных консультаций, которые я провела, что хотели бы внеочередные выборы, после голосования я увижу все возможные позиции. Увидим в парламенте, когда г-жа Гаврилица придет, действительно ли депутаты хотят выборы, хотят ли разблокировать эту ситуацию, избрания парламента на свободных и справедливых выборах", - сказала Майя Санду.

"Самый короткий способ - парламент дважды отклонит кандидата в премьер-министры, не поддержит его. В день голосования мы сможем понять, кто боится досрочных выборов, а кто понимает, что это единственный путь, который мы должны выбрать, чтобы вывести страну из этого политического тупика", - добавила президент.

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Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе говорит, что его партия не будет делегировать своих представителей в правительственную команду Натальи Гаврилица, потому что есть риск, что за это правительство проголосуют депутаты ПСРМ и Партии ,,Шор”. Более того, Нэстасе говорит, что после досрочных выборов, организованных отставным правительством под руководством Аурелия Чокой, следующий созыв может быть менее авторитетным, чем нынешний.

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