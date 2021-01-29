Илан Шор: Деньги в ВЕМ пришли, когда меня отстранили от руководства банком

По его словам, благодаря ряду решений ситуация в BEM была стабильной. Бывший председатель совета директоров Banca de Economii (BEM) Илан Шор опровергает информацию о том, что во время его работы в этом банковском учреждении оно получало деньги от Национального банка. Более того, по его словам, благодаря ряду решений ситуация в BEM была стабильной и велась определенная работа, чтобы залатать огромные финансовые дыры, оставленные предыдущим руководством.

В интервью TV8 Илан Шор опроверг заявления телеведущей Натальи Морарь о том, что в начале ноября 2014 г. Нацбанк якобы перечислил 4,5 млрд. леев на счета BEM. Илан Шор заявил, что первые деньги от Нацбанка поступили в декабре 2014 года, когда он уже был отстранен от управления банком. Более того, при нем никто даже не просил у Нацбанка финансовой помощи, так как положение Bаncа de Economii было стабильным.

«При мне ни одного лея от государства не пришло, и я никогда не просил у государства денег. Мы сами хорошо справлялись с ситуацией. Выплачивали депонентам все деньги. Да, было сложно, но мы справлялись. Я никогда не говорил, что нам нужна помощь государства. Мы намеревались заработать собственные деньги, чтобы покрыть дыры, сделанные другими. И все было нормально», - заявил Илан Шор.

Он отметил, что именно политики, решившие в 2014 году перевести 14 млрд. леев из Нацбанка в коммерческие банки, и совершили печально известную банковскую кражу. «В банке была огромная дыра, которую нам пришлось взять под свое управление. Мне пришлось выдать кредиты на свои предприятия, чтобы перекрывать эти дыры, чтоб баланс банка был нормальным ... Вдруг пришло государство и решило ликвидировать банки. Это было решение политического класса, потому что политический класс решил скрыть свои старые дыры. И они сделали это."

Илан Шор также утверждает, что ни он, ни его родственники не были бенефициарами ограбления банков в 2014 году.

Настоящее разграбление было совершено за счет так называемого экстренного кредита Нацбанка, гарантированного правительством, который никто не запрашивал. “Я не знаю, куда уходили деньги из госгарантий, я это не контролировал. Это контролировал Национальный банк, Минфин и вот эта шайка, которая меня оболгала, шайка, которая нанесла Молдове ущерб на миллиард евро”, подчеркнул Илан Шор.

По его словам, те, кто оказывает давление на суд по его делу, хотят любой ценой свалить всю вину на него, чтобы самим избежать ответственности за совершенные преступления.

Вскоре после выхода программы в эфир Илан Шор представил на своей странице в Facebook документы, доказывающие, что ни один лей из государственной помощи не поступил на счета BEM, Banca Sociala и Unibank до введения в них специального управления. Также документы показывают, что с просьбой выделить деньги в Нацбанк обратился Ион Ропот, назначенный специальным администратором BEM. Это произошло прямо в день его назначения - 27 ноября 2014 года. И в тот же день Илан Шор был отстранен от должности главы админсовета BEM.

“Этими деньгами распоряжались чиновники Национального банка и Комитета финансовой стабильности, которые решили раздать их депонентам BEM, хотя они этого не просили. Так же, как не просили предоставления такой государственной помощи ни акционеры банков, ни их руководство”, - подчеркнул Илан Шор.

Лидия ТКАЧ