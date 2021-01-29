Президент Молдовы Санду о незаконном дипломе своего советника Немеренко: "Это дискредитация моей команды"

Глава государства искренне полагает, что хороший человек - это профессия. Глава государства Майя Санду считает, что скандал с законностью получения степени магистра ее советником Аллой Немеренко.

Об этом она заявила в ходе передачи Moldova în Direct, сообщает publika.md.

"Г-жа Немеренко - компетентный, трудолюбивый человек. Я думаю, что все граждане, которые следят за ее деятельностью, понимают, что она трудолюбивый, честный человек, который заслужил все дипломы и все должности, которые она занимала. Это кампания, начатая политическими силами, противниками, которые хотят дискредитировать мою команду. У меня хорошая, компетентная команда, которой важен авторитет", - отметила Майя Санду.

Напомним, что Немеренко незаконно получила диплом о магистратуре: такой ответ был дан на министерством образования.

- В предоставленном ответе очень четко указано, что диплом мастерата, полученный Аллой Немеренко, был выдан с нарушениями закона. Такие «подарки» получили еще шесть человек, - отметила депутат парламента Алла Дарованная.

Павел МУНТЯН