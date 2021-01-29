В Кишиневе делают все возможное, чтобы горожане чувствовали себя в безопасности

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Общество
Коммунальные службы Кишинева – в «поле».
– На столичных улицах и тротуарах муниципальные службы продолжают распространять противогололедный материал. Эту же работу проделывают на въездах в город и пригороды.
Сотрудники работали всю ночь.
Общественный транспорт ходит без перебоев. Знаем, что еще есть обледенелые участки во дворах и на тротуарах. Будьте осторожны водители и пешеходы! – написал в соцсетях примар Кишинева Ион Чебан.
Подготовил Михаил Генчу
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