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Общество
В Кишиневе делают все возможное, чтобы горожане чувствовали себя в безопасности
29.01.2021

Коммунальные службы Кишинева – в «поле».

– На столичных улицах и тротуарах муниципальные службы продолжают распространять противогололедный материал. Эту же работу проделывают на въездах в город и пригороды.

Сотрудники работали всю ночь.

Общественный транспорт ходит без перебоев. Знаем, что еще есть обледенелые участки во дворах и на тротуарах. Будьте осторожны водители и пешеходы! – написал в соцсетях примар Кишинева Ион Чебан.

Подготовил Михаил Генчу


 
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