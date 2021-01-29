В Кишиневе делают все возможное, чтобы горожане чувствовали себя в безопасности

Коммунальные службы Кишинева – в «поле».

– На столичных улицах и тротуарах муниципальные службы продолжают распространять противогололедный материал. Эту же работу проделывают на въездах в город и пригороды.

Сотрудники работали всю ночь.

Общественный транспорт ходит без перебоев. Знаем, что еще есть обледенелые участки во дворах и на тротуарах. Будьте осторожны водители и пешеходы! – написал в соцсетях примар Кишинева Ион Чебан.

Подготовил Михаил Генчу