Цирк и издевательство – Додон высказался о ситуации с Гаврилицей и PAS

Дешевый спектакль Санду. Бывший президент, лидер ПСРМ Игорь Додон прокомментировал тот факт, что депутаты PAS не поддержат кандидатуру Натальи Гаврилицы, которую Майя Санду выдвинула на должность премьер-министра Молдовы.

- Это цирк и издевательство. Как это – предлагаешь ей, говоришь, что она молодец, но не голосуешь? Если выдвинули кандидата – придите и проголосуйте за него. Что значит «не голосуем, потому что хотим быстрее провести досрочные выборы?». Тогда какой был смысл выдвигать её? Могли выдвинуть кого-то послабее или не из команды, - сказал Додон во время прямой трансляции в социальной сети Facebook.

Также Додон подметил, что беглый олигарх Влад Плахотнюк и его былые деяния покажутся цветочками, если нынешние правые получат полноту власти в Молдове. И все это будет происходить под европейскими лозунгами за «лучшую жизнь».

Автор: Михаил Генчу