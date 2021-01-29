Центр антикоррупции раскрыл схему, связанную с водительскими правами

В ней замешаны десятки людей. Национальный центр антикоррупции сообщил о том, что выявил грандиозную схему, связанную с выдачей водительских прав. В данной схеме замешаны десятки молдавских граждан.

Представители центра антикоррупции задержали некоторых сотрудников Агентства государственных услуг и инструкторов по вождению. Также на допрос вызваны около ста человек, которым оказывалась «помощь» при получении водительских прав.

Согласно источнику, водительские права выдавались мошенническим путем. Около ста человек получили права «по блату», заплатив суммы от 500 до 2000 евро.

Автор: Михаил Генчу