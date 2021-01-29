Вопрос ребром: можно ли объявить президенту Санду импичмент, и как вообще это делается в Молдове

Три шага к тому, чтобы отправить главу государства в отставку. Игорь Додон считает, что в нашей стране импичмент маловероятен, так как сама процедура практически невыполнима. Об этом бывший президент заявил в ходе прямой трансляции в социальных сетях.

- В условиях нашей страны импичмент маловероятен. Нужно, во-первых, запустить процедуру (это треть депутатов),во-вторых, необходимо, чтобы проголосовали 67 депутатов в парламенте. И третье - самое сложное, нужно, чтобы на референдуме за импичмент проголосовали столько же людей, сколько проголосовали за президента плюс один голос. Третье в нашей стране самое невыполнимое, поэтому и президент ведет себя так по беспределу на заседании Совбеза, - пояснил Додон.

По его мнению, все происходит с молчаливого согласия окружающих Санду соратников.

- Все так называемые НПОшники молчат как тузики в тряпку. Почему? Потому что сукин сын - он свой! А замашки мы видим такие, что годы правления Плахотнюка покажутся цветочками! И все это будет происходить под европейскими лозунгами за лучшую жизнь. Сейчас нужно думать, как сделать так, чтобы люди не страдали. Хотя будет тяжело - с таким президентом.... Нынешний президент на эйфории, высокомерность - один из самых больших грехов, считает, что уже у Бога за пазухой. И не хочет идти ни на какие переговоры, - заявил Додон.

Он считает, что выбранная модель поведения нынешнего главы государства ничего хорошего Молдове и обществу не принесет.

К тому же, по словам лидера формирования, ПСРМ не рассматривает возможность выдвижения кандидата на должность премьера. .

При этом политформирование не изменило своей позиции и выступает за проведение досрочных парламентских выборов.

- На этом этапе мы не рассматриваем выдвижение кандидата от ПСРМ. Думаю, что это будет неправильно, так как мы четко заявили, что выступаем за досрочные парламентские выборы, - сказал Игорь Додон.

Председатель ПСРМ заявил, что после выдвижения кандидата на пост премьера существуют два сценария развития событий:

Первый - досрочные выборы в июне 2021 года;

Второй – проведение очередных парламентских выборов в 2023 году.